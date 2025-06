Está en el Mundial de Clubes, pero sueña con llegar al América de Cali

En América de Cali ya están explorando opciones en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, pues tendrán que reestructurar rápidamente para enfrentar el juego de playoffs de la Copa Sudamericana a mediados del mes de julio.

Además, tendrán que resolver la situación con su cuerpo técnico tras la salida de 'Polilla' Da Silva, resolver el incierto futuro de Juan Fernando Quintero y finalmente encontrar al reemplazo de Duván Vergara que se marchará al fútbol argentino.

Mientras suenan varios nombres, hay un jugador que se encuentra disputando el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y que puso su nombre a disposición de las directivas escarlatas para la próxima temporada.

Avilés Hurtado y los diálogos con América de Cali

El delantero Avilés Hurtado, quien actualmente juega en Pachuca de México, equipo que quedó eliminado del Mundial de Clubes a falta de una fecha del cierre de la fase de grupos, reveló que tiene ganas de vestir nuevamente la camiseta de América de Cali.

En diálogo con Antena 2 Cali de RCN Radio, el jugador confirmó su intención. "Siempre uno sueña con regresar a donde jugó. América que fue donde debuté, viví muchas cosas lindas ahí, también en Nacional que me dio la oportunidad de salir al exterior".

Sobre el interés de jugar en América, confirmó que ya hubo diálogos con el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, pero no prosperó mucho. "Estuvimos reunidos, no hubo tanto avance porque ellos estaban en competencia, entonces hablamos, pero no se avanzó mucho".

"Jugar con 'Juanfer'", la motivación de Avilés

Le consultaron sobre la posibilidad de retomar diálogos. "En realidad a mí me gustaría, es una posibilidad grande, también porque tengo mi casa. También depende de ellos de que quieran contar conmigo, las puertas están abiertas, el interés mío está".

Sobre jugar al lado de Juan Fernando Quintero, comentó. "Sería lindo, la verdad que la clase de 'Juanfer' Quinter. No es nada fácil en un jugador y todo lo que ha demostrado", añadió, comentando que espera cerrar su participación en el Mundial de Clubes.