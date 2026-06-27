Esta es la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Portugal: varias sorpresas

Llegó el momento: la Selección Colombia estará enfrentándose a Portugal en el Mundial 2026, siendo el partido más esperado de todo el certamen desde el momento del sorteo, de acuerdo a las cifras de solicitudes para la adquisición de boletos, así como los precios de reventa que llegan a superar los $6.000 dólares.

Para este compromiso, ambos equipos llegan clasificados a la próxima ronda, pero estarán definiendo quién queda como el líder del grupo K y así ver cuál camino tomarán en las rondas de eliminación directa, por lo que se espera que sea un compromiso de alta intensidad.

Así formará la Selección Colombia vs. Portugal

El técnico Lorenzo hizo varias modificaciones en el once titular con relación a los que ha presentado en los partidos previos de la fase de grupos con los que se ganó frente a Uzbekistán y RD Congo.

Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Suárez, quienes fueron inicialistas en los partidos previos, arrancarán desde el banco de suplentes en este compromiso.

Portero : Camilo Vargas.

: Camilo Vargas. Defensas : Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Déiver Machado.

: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Déiver Machado. Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y James Rodríguez.

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y James Rodríguez. Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

¿Cómo formará la Selección de Portugal ante Colombia?

El equipo portugués formará buscando su segunda victoria en el Mundial, luego de golear a Uzbekistán por 5-0 en la segunda fecha. Además, Cristiano Ronaldo también buscará aumentar su racha goleadora en Copas del Mundo.

Portero: Diogo Costa.

Defensas: Joao Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes.

Volantes: Rubén Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Delanteros: Pedro Neto, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.