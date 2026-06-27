Buscan a santandereana tras sismos en Venezuela: su hijo fue el único niño que sobrevivió en el edificio

La historia de Mateo Alejandro, el pequeño de siete años que fue rescatado de los escombros, luego de que el edificio en el que vivía junto a su familia se viniera abajo durante el doblete sísmico que golpeó la costa norte de Venezuela, es motivo de esperanza en el país caribeño y en el departamento colombiano de Santander, donde nació su madre.

De acuerdo con los organismos de socorro, que completan 72 horas realizando labores de búsqueda, Mateo Alejandro es el único menor de edad que logró sobrevivir en su edificio. De ahí su nuevo apodo de niño milagro.

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Un milagro que su familia en Santander espera se extienda a Maira Mercedes Carvajal Betancourt, de 45 años. La madre de Mateo Alejandro que, años atrás, estableció su hogar en un edificio de La Guaira.

“Mateo es la motivación de mi prima para salir adelante, todos los días, yo guardo la esperanza de que ella esté presente entre nosotros”, comentó Daniel Leonardo Novoa, primo de la colombiana.

El padre de Mateo sobrevivió a la tragedia: ahora espera por su esposa

De acuerdo con Aleida Rodríguez, otra prima de Maira Mercedes, “El esposo de ella está vivo y está bien. Pero Mateo pregunta todo el tiempo: ‘¿Mi mamá?’, ‘¿Dónde está mi mamá?’. Él es un niño milagro, fue el único niño rescatado en el área, del edificio que se cayó. Pero él salió con vida”.

Con el paso de las horas, disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, equipos de al menos 17 países se encuentran trabajando en Venezuela, junto a las autoridades locales y organismos de rescate.

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Desde el miércoles, el país ha registrado 430 réplicas. Una de ellas de magnitud 5,5 en la tarde del sábado, 27 de junio. Y, en un último balance, la ONU, actualizó la cifra de personas fallecidas a 1.400 y mantuvo la de personas desaparecidas en 50.000.

"De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas", indicó la Cancillería el sábado.