Millonarios se decidió: este es su nuevo arquero

Millonarios, tras un 2026 I en el que no consiguió la clasificación a los 'play-off' de la Liga y, además, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sabe que tiene la obligación de ser protagonista en el segundo semestre.

Fabián Bustos, su director técnico, ha manifestado que el club buscaría mínimo cinco refuerzos para fortalecer la nómina y luchar por los nuevos objetivos.

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Además, entre las posiciones a reforzar, el arco ha sido una de las prioridades del elenco 'albiazul'.

Por lo tanto, Millonarios se fijó en un guardameta extranjero y ya tendría un acuerdo para su llegada. ¿Quién es? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este sería el nuevo arquero de Millonarios para el 2026 II

En la tarde de este 27 de junio, César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en fichajes, informó que Javier Burrai viajará a Bogotá para firmar con Millonarios.

"Javier Burrai es nuevo refuerzo de Millonarios. Deja Sarmiento y se le espera el lunes en Colombia para hacerse los exámenes médicos y firmar por un año, con opción de otro", aseguró el comunicador.

Así ha sido la carrera de Javier Burrai, que sería el nuevo arquero de Millonarios

Javier Burrai tiene 35 años y es argentino, aunque también cuenta con nacionalidad ecuatoriana.

Su debut fue en el 2010, en Arsenal de Argentina, y, posteriormente, pasó por los siguientes clubes:

FC Locarnos de Suiza (2013).

Deportivo Camioneros de Argentina (2014).

Guillermo Brown (2014-2015).

Sarmiento de Junín (2016-2017).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2017-2018).

Macará (2018-2019).

Barcelona de Ecuador (2020-2024).

Talleres de Córdoba (2025).

Sarmiento de Junín (2026).

Adicionalmente, entre el 2023 y el 2024 fue convocado por la selección mayor de Ecuador y en su palmarés registran los siguientes títulos:

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