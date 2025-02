Se revelaron detalles de una llamada crucial para que James Rodríguez le diera el 'sí' al Club León

James Rodríguez brilló en la última Copa América, realizó seis asistencias de primer nivel y fue escogido como el mejor jugador del certamen. En consecuencia, Rayo Vallecano se fijó en él, gestionó su fichaje y tanto en Colombia como en España se pensó que iba a ser uno de los jugadores claves del conjunto de Vallecas.

Sin embargo, Iñigo Pérez, el director técnico del conjunto madrileño, nunca lo tuvo en cuenta entre las primeras opciones. Al principio dijo que el '10' no había hecho la pretemporada completa y con el paso de los días indicó que, desde su consideración, otros miembros del plantel habían demostrado estar mejor.

En medio de esa coyuntura, James Rodríguez no vio un buen futuro en el Rayo Vallecano y gestionó su rescisión de contrato el 6 de enero de 2025. No obstante, en ese momento no se llegó a pensar que pudiera irse a México.

Incluso, cuando empezaron a sonar los primeros rumores relacionados con el Club León, la mayoría de fanáticos del fútbol se negaron a creerlo. No obstante, el 13 de enero el equipo mexicano oficializó su llegada y desde el primer segundo lo ha hecho sentir a gusto.

De hecho, James Rodríguez ha portado la banda de capitán del Club León, celebrado una anotación y participado directamente en otras dos. Todo esto con tan solo tres partidos jugados.

Y, tras las buenas sensaciones que ha dejado en la Liga MX, la prensa mexicana le preguntó a Camilo Vargas si tuvo alguna conversación con el '10' previo a su llegada al Club León y el guardameta entregó una declaración reveladora. ¿Qué dijo?

James Rodríguez se comunicó con Camilo Vargas, arquero de Atlas, para analizar su llegada a México

En una rueda de prensa, Camilo Vargas, el arquero de la Selección Colombia, permitió conocer que James Rodríguez lo llamó cuando se encontraba en negociaciones con el Club León. Su finalidad fue conocer el campeonato y analizar si México era la opción que necesitaba en su carrera profesional.

De esa manera, el guardameta ex Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo Cali, que ya es un amplio conocedor del fútbol mexicano, le entregó su opinión personal y, finalmente, el capitán de la Selección Colombia fichó con el Club León y ha demostrado su magia desde el primer minuto.

"Tengo una muy buena amistad con él, llevamos muchos años de relación, somos compañeros y amigos de la vida y de la Selección, y sin duda en su momento me buscó para una opinión", indicó Camilo Vargas.

"Analizamos la situación de una manera muy personal y, bueno, ahí quedó", agregó.

Camilo Vargas y James Rodríguez ya se vieron en la Liga MX

James Rodríguez debutó en la Liga MX justamente ante el Atlas de Camilo Vargas. El '10' ingresó al minuto 64 en reemplazo de Emiliano Rigoni y al 79 fue derribado por el arquero colombiano dentro del área y provocó el penalti con el que su equipo encontró el empate parcial.

Ese día el Club León de James Rodríguez ganó 1-2 con goles de Adonis Frías y Jhonder Cádiz.