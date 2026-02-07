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🔴Colombia vs. Ghana, dieciseisavos del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana por los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026.

James
Foto: AFP

Sergio García

julio 02 de 2026
08:45 p. m.
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La selección Colombia afrontará este viernes 3 de julio uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Ghana en los dieciseisavos de final, con el objetivo de asegurar un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

El compromiso se disputará a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) y podrá verse por la señal del Canal RCN y el canal oficial de YouTube de Canal RCN.

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La Tricolor afronta esta instancia con buenas sensaciones luego de su destacada presentación ante Portugal en el cierre de la fase de grupos. Aunque el encuentro terminó igualado sin goles, el combinado nacional fue superior durante varios pasajes del compromiso, generó las opciones más claras y dejó una imagen positiva de cara a la fase de eliminación directa.

Ese rendimiento aumentó la confianza del plantel, que ahora buscará trasladar ese nivel a un partido en el que no habrá margen de error. Un triunfo significará avanzar a los octavos de final y mantener intacto el sueño de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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Ghana, un rival exigente en el camino de la Tricolor

Al frente estará una selección de Ghana que también logró abrirse paso hasta la fase eliminatoria y que buscará imponer su fortaleza física y velocidad para complicar las aspiraciones colombianas.

Se espera un encuentro intenso, con dos equipos que saben que cualquier detalle puede marcar la diferencia en un compromiso de eliminación directa.

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La selección Colombia intentará aprovechar el buen momento futbolístico que ha mostrado durante el certamen para superar el desafío africano y seguir avanzando en el Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

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