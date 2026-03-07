Estos son los partidazos que se jugarán hoy 3 de julio en el Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO

Este 3 de julio se jugarán los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por ahora, 13 selecciones se han clasificado a los octavos. Se trata de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

¿Para quiénes serán los cupos restantes? Descubra aquí en Noticias RCN cómo será la jornada de este viernes.

¡Prográmese! Estos son los partidazos de este 3 de julio en el Mundial 2026, con hora y canal para ver en vivo

El fútbol en el Mundial 2026 iniciará este 3 de julio a la 1:00 de la tarde.

Australia, en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos, enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah y el partido se transmitirá en DSports y Paramount+, además de ser narrado en La FM.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, Argentina se medirá vs. Cabo Verde en el Estadio Miami.

Este encuentro de la 'albiceleste' liderada por Lionel Messi se transmitirá en la señal principal y en la App del Canal RCN, desde las 3:30 de la tarde. Asimismo, la narración se podrá seguir en vivo por La FM.

Por último, en el cierre de la jornada y en el Estadio Kansas City, la Selección Colombia jugará vs. la Ghana dirigida por Carlos Queiroz.

El partido de la 'tricolor' empezará a las 8:30 de la noche y contará con la transmisión del Canal RCN y el relato de todas las emociones en La FM.

¿Cuáles serán los primeros partidos de los octavos de final del Mundial 2026?

Los octavos de final iniciarán a disputarse el sábado 4 de julio de 2026.

A las 12:00 del mediodía, Canadá, en el Estadio Houston, jugará vs. Marruecos.

Mientras tanto, a las 4:00 de la tarde, en el Estadio Filadelfia, Paraguay enfrentará a Francia.