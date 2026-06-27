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¿Estaba adelantado? Así fue el gol agónico que le anularon a Dávinson Sánchez ante Portugal

El central de la Selección Colombia marcó el gol que le daba el triunfo a Colombia en la fecha 3 de la fase de grupos, pero el VAR lo anuló.

Noticias RCN

junio 27 de 2026
08:32 p. m.
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Los colombianos celebraron un gol agónico ante Portugal para una fase de grupos perfecta, pero el VAR anuló la acción y el compromiso terminó quedando igualado sin goles. Sin embargo, muchos quedaron con la duda sobre si la acción fue realmente anulada.

Juan Fernando Quintero mandó un centro perfecto desde la izquierda que llegó a la cabeza de Dávinson Sánchez, quien con un potente remate logró mandarla al fondo de la red. Toda Colombia celebró, pero el asistente levantó la banderola.

Tras una revisión en el VAR, el juez central del compromiso levantó la mano, indicando el fuera de lugar y reanudación de juego desde un tiro libre indirecto.

¿Estaba adelantado Dávinson Sánchez?

Luego de varios minutos de incertidumbre, el VAR entregó la imagen del sistema semiautomático que define los casos de fuera de lugar, donde se confirmó que el pie del central caucano estaba por centímetros delante de Rafael Leao.

Con esto, la tecnología definió que sí había posición adelanta y ante la tecnología no hay protesta que valga, por lo que se cancelaron los festejos en Miami y en todo el territorio nacional. El grito de gol se ahogó ante la euforia de ganarle a Portugal.

Dávinson Sánchez Selección Colombia
FOTO: Captura de pantalla - RCN
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