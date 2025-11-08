Estadio de histórico equipo del FPC cerrará sus puertas temporalmente: Dimayor anunció la decisión

En las últimas horas de este lunes 11 de agosto, a División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha emitido un comunicado crucial que afecta directamente a uno de los equipos con mayor historia y arraigo en la región sur del país: el Atlético Huila.

Tras un estudio realizado por la Alcaldía de Neiva, se ha determinado que el emblemático estadio Guillermo Plazas Alcid, hogar del equipo opita, presenta fallas estructurales significativas.

Esta situación ha llevado a una resolución drástica: el cierre temporal del escenario para el público, obligando al club a disputar sus próximos partidos a puerta cerrada.

Así fue la decisión de la Dimayor

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, expresó la preocupación de la entidad ante esta situación. Si bien la decisión es acatada con el fin de priorizar la seguridad de los asistentes, se hizo un llamado a las autoridades locales para que los problemas de infraestructura sean solucionados con la mayor prontitud posible

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar a la opinión pública que, tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada“, informó la entidad.

“Desde la DIMAYOR esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”, agregaron.