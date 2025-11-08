CANAL RCN
Deportes

Estadio de histórico equipo del FPC cerrará sus puertas temporalmente: Dimayor anunció la decisión

La máxima entidad del FPC dio a conocer la decisión este lunes 11 de agosto.

Estadio cerrado

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
08:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas de este lunes 11 de agosto, a División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha emitido un comunicado crucial que afecta directamente a uno de los equipos con mayor historia y arraigo en la región sur del país: el Atlético Huila.

Tras un estudio realizado por la Alcaldía de Neiva, se ha determinado que el emblemático estadio Guillermo Plazas Alcid, hogar del equipo opita, presenta fallas estructurales significativas.

Clásico bogotano podría tener giro sustancial y se jugaría este día: presidente de Dimayor reveló detalles
RELACIONADO

Clásico bogotano podría tener giro sustancial y se jugaría este día: presidente de Dimayor reveló detalles

Esta situación ha llevado a una resolución drástica: el cierre temporal del escenario para el público, obligando al club a disputar sus próximos partidos a puerta cerrada.

Así fue la decisión de la Dimayor

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, expresó la preocupación de la entidad ante esta situación. Si bien la decisión es acatada con el fin de priorizar la seguridad de los asistentes, se hizo un llamado a las autoridades locales para que los problemas de infraestructura sean solucionados con la mayor prontitud posible

“La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar a la opinión pública que, tras un estudio publicado por la Alcaldía de Neiva en la que se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada“, informó la entidad.

Nacional necesita de una noche perfecta: así formaría contra Sao Paulo en Libertadores
RELACIONADO

Nacional necesita de una noche perfecta: así formaría contra Sao Paulo en Libertadores

“Desde la DIMAYOR esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”, agregaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

andres llinas

¿Cuánto tiempo estará por fuera de las canchas Andrés Llinás tras su grave lesión?

América de Cali

Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense

América de Cali

América vs. Fluminense: ¿dónde ver los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Otras Noticias

Yina Calderón

¡Yina Calderón retó a Melissa Gate a volver a enfrentarse! ¿Qué fue lo que pasó?

Yina Calderón, en un video que publicó en sus redes sociales, explicó las razones por las que quiere volver a tener un enfrentamiento con Melissa Gate.

Finanzas personales

Estos son los bancos en Colombia que le permiten ahorrar en dólares: conozca los beneficios

Conozca las entidades que brindan esta opción para miles de usuarios.

Soacha

Capturan banda que se aprovechaba de menores en parques y colegios para traficar droga en Soacha

México

Falleció reconocido actor de 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe': revelaron las causas

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación