Nacional necesita de una noche perfecta: así formaría contra Sao Paulo en Libertadores

Atlético Nacional recibe a Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores y este sería el once elegido por Javier Gandolfi.

Atlético Nacional
Foto: @nacionaloficial

agosto 11 de 2025
05:22 p. m.
En un choque de octavos de final de la Copa Libertadores que intenta revivir viejas glorias, Atlético Nacional pondrá a prueba el martes el buen momento del Sao Paulo, revitalizado tras la llegada a su banquillo del exdelantero argentino Hernán Crespo.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) será el palco del juego de ida de una llave que reúne cinco trofeos del principal torneo de clubes de América, tres del Tricolor paulista (1992, 1993 y 2005) y dos del Rey de Copas colombiano (1989 y 2016).

Solo uno entre los equipos más laureados de Brasil y Colombia saldrá con vida de esta serie, que encuentra a cada club con realidades diferentes.

El vencedor de la ronda luchará por el pase a semifinales con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Rio de Janeiro.

Según algunos medios del país, el argentino-mexicano Javier Gandolfi sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada.

"Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos", dijo recientemente al canal Win Sports el presidente del club, Sebastián Arango, quien recalcó no obstante que el timonel tiene contrato hasta 2026.

De esta manera, Gandolfi tiene que preparar lo mejor que tenga en el vestuario para esta importante cita.

Así formaría Nacional contra Sao Paulo

  • Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Juan Zapata, Jorman Campuzano - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento - Alfredo Morelos. DT:
  • Javier Gandolfi.
