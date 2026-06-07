🔴EN VIVO 🔴 Estados Unidos vs. Bélgica, Mundial 2026: siga en directo el partido los octavos de final

El Seattle Stadium (Lumen Field) está listo para albergar este lunes uno de los duelos más electrizantes de los octavos de final del Mundial 2026. La selección coanfitriona, Estados Unidos, buscará romper la historia y sellar su pasaporte a los cuartos de final frente a una experimentada Bélgica, doce años después de aquel mítico y dramático enfrentamiento en Brasil 2014.

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Ambas escuadras llegan a este duelo definitivo tras superar auténticas batallas de supervivencia en la ronda de dieciseisavos de final:

Estados Unidos: El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino amarró su pase tras derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Aunque el marcador refleja solidez, el plantel pagó un precio muy alto: su delantero estrella y goleador, Folarin Balogun, vio la tarjeta roja al minuto 64 y será la gran baja de los norteamericanos para enfrentar a los belgas. Ricardo Pepi apunta a comandar el ataque en su lugar.

Bélgica: Fieles a su etiqueta de "Diablos Rojos", el cuadro europeo firmó una de las remontadas más espectaculares del torneo. Tras ir perdiendo 2-0 frente a Senegal a falta de siete minutos, los comandados por Rudi Garcia forzaron la prórroga y terminaron imponiéndose 3-2 gracias a un doblete de su capitán Youri Tielemans y un zarpazo salvador de Romelu Lukaku.

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Historial entre ambas selecciones

El historial reciente no favorece a los locales. Desde su mítica victoria por 3-0 en el primer Mundial de 1930, Estados Unidos acumula seis derrotas consecutivas frente a Bélgica.

De hecho, el antecedente más fresco ocurrió en marzo de este año, cuando los europeos golearon 5-2 a la escuadra de las barras y las estrellas en un amistoso celebrado en Atlanta.