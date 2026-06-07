Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026: esto dijo

Portugal y España se cruzaron este 6 de julio en los octavos de final del Mundial 2026.

El partido se disputó en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos, y finalizó 1-0 a favor de los españoles.

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El único gol del encuentro lo anotó Mikel Merino, al minuto 90+1, tras una asistencia quirúrgica de Ferrán Torres.

En consecuencia, Cristiano Ronaldo quedó eliminado en la última Copa del Mundo que estaba jugando y, al pasar por la zona mixta, se detuvo a hablar con los medios de comunicación y rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Estas fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026

"Fue un partido muy equilibrado. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero ese es el fútbol. Yo creo que, en lo general, fue un partido muy disputado. Mañana me voy a levantar igual que me levanté hoy, con la consciencia tranquila porque he dado lo mejor y he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano no habíamos ganado ningún título y eso me pone contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue el del 2016, que para mí tiene la misma dimensión de un Mundial, sinceramente", afirmó 'CR7'.

"Ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue. Estoy triste por salir así del Mundial, pero como he dicho en la conferencia de prensa: lo he dado todo y esa es la vida de un futbolista, porque a veces se gana y a veces se pierde. Fue mi último Mundial, sí, pero para lo demás todavía hay tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir las cosas con la cabeza caliente", añadió.

Así fue el camino de la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal hizo parte del grupo K de la Copa del Mundo junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Colombia.

En la primera fecha, la selección portuguesa empató 1-1 vs. República Democrática del Congo, pero en la segunda se sobrepuso y goleó 5-0 a Uzbekistán.

Además, en el cierre del grupo, la Portugal dirigida por Roberto Martínez empató 0-0 vs. la Selección Colombia.

Fue así como, tras sumar cinco puntos, tuvo que cruzarse con Croacia en los dieciseisavos de final y avanzó tras imponerse 2-1 con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos.