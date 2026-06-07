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Experto cuestiona el papel de Trump en la polémica decisión de la FIFA sobre roja a Balogun

En NTN24 se analizó la controversial suspensión de la roja al delantero de Estados Unidos.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
05:49 p. m.
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En medio del cierre de los dieciseisavos de final y desarrollo de los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se dio una controversial decisión que ha generado polémica.

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El pasado 1 de julio, Estados Unidos se enfrentó a Bosnia-Herzegovina en San Francisco. El encuentro quedó dos por cero a favor del anfitrión, pero el resultado quedó en segundo plano por la jugada ocurrida en el minuto 64.

¿Cuál fue la jugada que llevó a la roja?

Folarin Balogun, el delantero goleador de EE. UU. en la Copa, fue expulsado tras un fuerte pisotón. Con la tarjeta roja, quedaba inhabilitado para el siguiente partido del combinado, el correspondiente contra Bélgica este lunes 6 de julio.

Sin embargo, la FIFA tomó una decisión insólita: suspender la tarjeta roja. Tras una llamada del presidente Donald Trump con Gianni Infantino, el Comité Disciplinario anunció la aplicación del artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa.

Entonces, Balogun quedó habilitado para jugar en los octavos de final: “La suspensión automática de partidos queda suspendida por un periodo de prueba de un (1) año”. Es decir, no cuestionó la roja, sino que cambió los tiempos de la medida.

Tanto Bélgica como la UEFA cuestionaron la decisión, lo cual ha abierto el debate en torno a la relación de la política con el fútbol, más especialmente en la cita más importante.

¿Trump influyó en la decisión?

Marcelo Balboa, excapitán de Estados Unidos (disputó dos mundiales), estuvo en NTN24 hablando de este asunto. En primer lugar, consideró que la falta podía ser de una tarjeta amarilla. También aseguró entender el inconformismo del combinado europeo.

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Por su parte, Diego Mengual, director de Conexión Deportiva, cuestionó que la situación haya quedado pública, con la propia confirmación de Trump en torno a su injerencia en la decisión.

Puso sobre la mesa el escenario hipotético de que EE. UU. eliminó a Bélgica con un gol de Balogun. También sostuvo que, si hubiese sido otro presidente con otra expulsión (como la de Piero Hincapié en el partido Ecuador vs. México), el resultado no habría sido el mismo.

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