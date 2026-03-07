🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos vs Colombia: SheBelieves Cup, en directo

La selección Colombia femenina afronta este sábado 7 de marzo un nuevo reto internacional al enfrentar a Estados Unidos en la tercera y última jornada de la SheBelieves Cup, un torneo amistoso que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del fútbol femenino. El encuentro, que se disputará en territorio estadounidense, representa una valiosa oportunidad para que el combinado nacional mida su nivel frente a una de las potencias históricas de la disciplina.

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las emociones del compromiso en vivo y en directo a través de la señal del Canal RCN, así como mediante su aplicación oficial y los canales de YouTube del medio, plataformas que permitirán acompañar cada minuto del cierre de la participación tricolor en el certamen.

El partido está programado para iniciar a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, y corresponde a la última fecha del torneo que también reúne a selecciones como Canadá y Argentina.