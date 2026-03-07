Estefany no es una delincuente: hermana de periodista colombiana detenida por ICE

La periodista colombiana Estefany Rodríguez fue detenida por agentes de ICE a las afuera se un gimnasio en Nashville y permanece en una prisión de Alabama mientras una corte federal analiza su caso tras la suspensión de la audiencia que definiría su situación migratoria.

Su hermana, María del Carmen Rodríguez, habló con Noticias RCN reveló nuevos detalles sobre el proceso legal y las condiciones de la reportera. Confirmó que lograron una breve comunicación con Estefany Rodríguez.

"Lo que sabemos hasta el momento es que Estefany está bien, logramos una corta comunicación con ella el día de hoy, quería era hablar con su hija y ya se logró que pudieran tener una videollamada para que pudiera escuchar a la niña e informarle que todo está bien".

Agregó que la defensa de la periodista prepara una estrategia legal que incluirá la primera enmienda de la Constitución estadounidense.

"Estamos esperando que los abogados continúen con todo el proceso de la habeas corpus (...) vamos a incluir el tema de la violación de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos por libertad de expresión debido al trabajo que ejerce Estefany con las denuncias que hace de todos los procedimientos que se adelantan por parte de la ICE en Estados Unidos con la población inmigrante", afirmó María del Carmen.

"No es una delincuente": hermana de periodista detenida por ICE

María del Carmen señaló que su hermana no ha incumplido ninguna norma para que fuera perseguida por cuatro vehículos y ocho hombres armados.

"Es importante que la gente conozca eso, ella no tiene ningún tipo de inconveniente ni con la ley, ni con ni ha incumplido ninguna norma para ser perseguida por cuatro vehículos, ocho hombres armados. No es una delincuente", expresó.

Añadió que ha sido difícil para su familia ver las imágenes en las que su hermana es esposada. Resaltó que han cumplido con todas las normas por lo que esperan que sea liberada próximamente.

¿Cómo va el proceso legal de la periodista Estefany Rodríguez detenida por ICE?

La audiencia que definiría si Estefany Rodríguez sigue o no bajo arresto fue suspendida en las últimas horas. Las autoridades que llevan el caso solicitaron nueva documentación a los implicados.

"La audiencia continúa durante 36 horas más porque el juez le pidió a ICE aportar unos documentos que tengan más consistencia porque el documento que ellos nunca llevaron para entregarle a Estefany para que firmara o para que fuera, no era el correcto", relató Juan Rodríguez, papá de la comunicadora.

Su equipo de abogados denunció supuestas irregularidades en la orden de arresto presentada por los agentes migratorios durante la detención de Rodríguez en Nashville, Tennessee.

Autoridades locales cuestionaron que el arresto de Rodríguez se diera en medio del proceso legal con el que solicitó asilo político en el país norteamericano.

"Creo que el caso de Estefany es otro ejemplo de que no se trata de criminales peligrosos, ni siquiera de su estatus legal, ya que ha estado en un proceso de revisión de asilo", indicó Freddie O'Connell, alcalde de Nashville.

Mientras se cumple el plazo anunciado por la corte, la periodista colombiana permanece bajo custodia de autoridades norteamericanas.