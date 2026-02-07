Gustavo Puerta habló de los rituales del chamán de Ghana

Gustavo Puerta rompió el silencio sobre Nana Kwaku Bonsam, el chamán de Ghana que aseguró realizar rituales para favorecer a su selección antes de los partidos.

La previa del partido entre Colombia y Ghana ha estado rodeada por las declaraciones del conocido chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró que realizará rituales espirituales para intentar beneficiar a su selección en el compromiso mundialista.

¿Qué dijo Gustavo Puerta sobre el chamán de Ghana?

Ante esa situación, Gustavo Puerta fue consultado durante la atención a medios en el entrenamiento de la Selección Colombia y respondió con tranquilidad, dejando claro que el grupo está concentrado únicamente en el fútbol.

Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos una selección que siempre cree en Dios, estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará. Más que eso es seguir trabajando, aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor nos irá bien, afirmó el mediocampista.

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Las palabras del futbolista reflejaron la confianza que existe dentro del plantel colombiano, que ha evitado distraerse con cualquier elemento extradeportivo antes de uno de los partidos más importantes del campeonato.

¿Cuándo juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

La Selección Colombia enfrentará a Ghana este viernes 3 de julio en Kansas, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega fortalecido después de una sólida fase de grupos, en la que consiguió victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de un empate ante Portugal.

Ahora, la 'Tricolor' afronta un compromiso definitivo: una victoria le permitirá avanzar a los octavos de final y seguir soñando con una actuación histórica en la Copa del Mundo.

Aunque el ambiente alrededor del encuentro ha estado marcado por las declaraciones del chamán ghanés, dentro de la concentración colombiana el mensaje ha sido unánime: mantener el enfoque en el trabajo realizado durante la preparación y responder en la cancha.

Miles de aficionados colombianos ya se encuentran en Kansas acompañando al equipo, mientras el cuerpo técnico continúa afinando los últimos detalles para un partido que promete alta intensidad frente a una selección africana dirigida por el extécnico de Colombia, Carlos Queiroz.

La expectativa es máxima y, más allá de la polémica previa, la Selección Colombia buscará que el fútbol sea el único protagonista cuando ruede el balón.