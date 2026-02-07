🔴EN VIVO🔴 Suiza (1 - 0) Argelia: siga el duelo donde saldrá el posible rival de Colombia en octavos

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido tiene un interés especial para la Selección Colombia, pues de esta llave saldrá el rival del ganador entre la Tricolor y Ghana en los octavos de final.

El compromiso promete ser parejo y de alta intensidad. Aunque Suiza llega con el impulso de haber terminado primera en su grupo, Argelia demostró en la fase inicial que tiene argumentos para competir contra cualquier rival.

Además, será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, lo que aumenta la expectativa en la previa.

Suiza busca imponer su experiencia en el Mundial 2026

La selección suiza parte con un ligero favoritismo por la solidez que mostró durante la primera ronda. El equipo europeo se ha caracterizado por su orden defensivo, su capacidad para recuperar rápido la pelota y la experiencia de varios futbolistas que juegan en ligas importantes.

En la mitad del campo, nombres como Granit Xhaka y Remo Freuler pueden ser claves para controlar el ritmo del partido. Suiza intentará manejar la posesión, circular el balón con paciencia y evitar que Argelia encuentre espacios para correr al contragolpe.

La experiencia también puede pesar en una fase de eliminación directa, donde los errores suelen pagarse caro y los detalles terminan definiendo el resultado.

Argelia quiere sorprender y acercarse al camino de Colombia

Argelia llega con confianza tras una destacada fase de grupos. El equipo africano cuenta con jugadores de buen pie en la mitad, como Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza, y buscará hacer daño con velocidad por las bandas y transiciones rápidas.

Uno de los grandes atractivos del partido será el reencuentro de Vladimir Petkovic con Suiza. El actual técnico de Argelia dirigió al seleccionado helvético entre 2014 y 2021, por lo que conoce muy bien la estructura y la mentalidad del rival.

Colombia deberá mirar con atención este encuentro, pues si derrota a Ghana, enfrentará en octavos al ganador de esta serie. Vancouver será escenario de un duelo abierto, con dos selecciones que llegan con estilos distintos, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en el Mundial 2026.