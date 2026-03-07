CANAL RCN
Economía

Mintrabajo aclara las reglas para dividir las vacaciones: Lo que los trabajadores no pueden hacer

Esto deben saber los trabajadores en el país al momento de pedir sus vacaciones.

Foto: Creado por Magnific

Noticias RCN

julio 03 de 2026
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio del Trabajo ha salido al paso de una de las dudas más recurrentes entre los empleados y empleadores en el país: ¿es posible fraccionar los días de descanso libremente y a gusto del trabajador? La respuesta de la entidad es contundente y recuerda que, aunque existe flexibilidad, todo debe regirse bajo los límites estrictos que establece el Código Sustantivo del Trabajo (CST).

No solo en oficinas: Estos son los trabajadores que también tendrán reducción de jornada laboral
RELACIONADO

No solo en oficinas: Estos son los trabajadores que también tendrán reducción de jornada laboral

Esta aclaración resulta vital en una época donde el balance entre la vida laboral y personal es una prioridad para la fuerza laboral, y donde muchas personas buscan dividir las vacaciones para armar "puentes" o fines de semana largos a lo largo del año.

Las reglas de Mintrabajo para fraccionar los días de descanso

De acuerdo con el concepto emitido por el Ministerio de Trabajo, el disfrute del derecho a las vacaciones no puede quedar al libre albedrío total del empleado. La normativa colombiana busca proteger la salud física y mental del trabajador, garantizando que este tenga un periodo mínimo de desconexión continua.

Según el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo, se permite el fraccionamiento de las vacaciones, pero bajo las siguientes condiciones obligatorias:

  • Bloque mínimo obligatorio: El trabajador debe disfrutar de forma continua, como mínimo, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones por cada año de servicios.
  • Los días restantes (los otros 9 días, para completar los 15 legales) se pueden acordar para ser disfrutados en otras fechas, pero siempre debe haber un consenso escrito entre la empresa y el empleado.
  • Acumulación limitada: No se puede acumular indefinidamente el tiempo de descanso; la ley permite acumular los días restantes hasta por dos años, y en casos excepcionales (técnicos, directivos o de confianza), hasta por cuatro años.
¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?
RELACIONADO

¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?

Un trabajador no puede exigirle a la empresa salir de vacaciones solo dos días una semana, tres días otra y así sucesivamente hasta agotar su saldo, si esto interrumpe el bloque mínimo de seis días continuos que exige la ley.

¿Qué pasa si la empresa y el trabajador no se ponen de acuerdo?

Una de las preguntas más comunes en los consultorios laborales es quién tiene la última palabra. Mintrabajo aclara que el empleador tiene la facultad potestativa de señalar la época de las vacaciones, siempre y cuando le avise al trabajador con al menos 15 días de anticipación.

Por lo tanto, la idea de "vacaciones a la carta" o divididas exactamente como el empleado quiera no es un derecho absoluto. Si bien la tendencia moderna es la negociación flexible para mejorar el clima organizacional, la ley respalda a la empresa si esta decide que las vacaciones se deben tomar en bloques completos por razones operativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de julio de 2026

Prosperidad Social

¿Qué pasará con los subsidios en el próximo gobierno? Esto dijo el director de Prosperidad Social

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 2 de julio de 2026

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Estos son los partidazos que se jugarán hoy 3 de julio en el Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO

Se definen los últimos tres cupos a los octavos de final. Entérese de todos los detalles y prográmese.

Valle del Cauca

Hombres armados prendieron fuego a tractomula en la vía Buga – Buenaventura

Unidades de la Policía hicieron presencia en el corredor vial para garantizar la movilidad.

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas

Venezuela

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?

Viral

“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México