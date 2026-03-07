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Colombia

Hombres armados prendieron fuego a tractomula en la vía Buga – Buenaventura

Unidades de la Policía hicieron presencia en el corredor vial para garantizar la movilidad.

Fotos: suministradas

Noticias RCN

julio 03 de 2026
06:34 a. m.
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En la madrugada de este viernes, hombres armados interceptaron una tractomula en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, en el sector conocido como Bendiciones.

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Los delincuentes obligaron al conductor a detenerse y posteriormente incendiaron el cabezote del vehículo.

Marcas alusivas al ELN en la tractomula

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los responsables dejaron pintadas en el automotor las letras ELN, señalando la presunta participación de esa guerrilla.

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En la zona tiene incidencia el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, estructura del Ejército de Liberación Nacional, lo que refuerza la hipótesis de su responsabilidad en el ataque.

Policía refuerza presencia en la zona

Tras el hecho, unidades de la Policía hicieron presencia en el corredor vial para garantizar la movilidad de los ciudadanos que transitan hacia y desde Buenaventura.

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Las autoridades mantienen operativos de control en el área, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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