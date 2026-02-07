“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México

El mundo entero se encuentra celebrando la nueva edición de la Copa del Mundo 2026 en donde ya se están disputando los puestos para los octavos de final.

Por esto, uno de los encuentros más aclamados de la semana reciente fue el que se disputó entre las selecciones de México y Ecuador en donde este último terminó siendo eliminado con dos goles en su contra.

Sin embargo, la noche de fiesta para los locales se convirtió en un verdadero caos ya que las celebraciones eufóricas dentro del estadio se transformaron en agresiones directas a los hinchas del equipo visitante.

Mujer lanzó bebida a hincha ecuatoriano

Uno de los videos más virales de dicha jornada corresponde al de las celebraciones que se llevaron a cabo por parte de la hinchada mexicana, quienes festejaron eufóricamente la victoria al pasar a los octavos de final durante su primer partido de eliminación directa en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, las imágenes no fueron del todo agradables para la hinchada ecuatoriana ya que en uno de los clips se observa el instante en el que una mujer, con la casaca mexicana, celebró detrás de hinchas ecuatorianos y, posteriormente, lanzó su bebida sobre estos.

Pese a que varios de los presentes estaban celebrando junto a la mujer, al bajar las escaleras del Azteca, algunos de los asistentes manifestaron gestos de inconformidad con la acción que la mujer tuvo. Por esto, tras lanzar el líquido, la responsable huyó rápidamente del lugar para esconderse entre la multitud.

Durante dicho instante, varios hinchas mexicanos intervinieron para calmar al hincha ecuatoriano, quien detuvo su camino y manifestó su gran inconformidad con la acción.

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Reacciones a la mexicana que lanzó bebida a ecuatoriano

El hecho ya ha creado todo un movimiento de inconformidad con la que cientos de usuarios se encuentran tras la búsqueda de la mujer de la cual todavía se desconoce su identidad.

“No nos representa, debería ir presa, esa mujer debe ser sancionada, no tiene la capacidad para comportarse en un estadio, cómo será si pierde México, debe prohibirse su ingreso”, fueron algunas de las reacciones por parte de usuarios en redes.