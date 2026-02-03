América de Cali tomó decisión con Rodrigo Holgado y así cerrará su mercado de fichajes

En América de Cali ya anunciaron la contratación de su nuevo delantero, con la llegada del ecuatoriano Daniel Valencia, proveniente del Manta FC, luego de salir goleador de la liga de su país durante 2025. Sin embargo, en el equipo buscaban dos nombres para esa posición.

Se preveía que el panorama cambiaba luego de que el TAS (Tribunal Administrativo del Deporte) anunciara que se levantaba la suspensión para Rodrigo Holgado, quien estaba inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol hasta septiembre de 2026.

El jugador fue citado inmediatamente a Cali para someterse a exámenes médicos y valoración del cuerpo técnico. Sin embargo, aunque se pensaba que volvería a ser tenido en cuenta para este 2026, los planes resultaron cambiando.

¿Qué pasará con Rodrigo Holgado?

De acuerdo a la versión oficial entregada por Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, la situación de Holgado se encuentra en evaluación, pero no arriesgarán un cupo inscribiéndolo ante Dimayor, pues no está bien físicamente y la decisión del TAS es provisional, no definitiva.

Por otro lado, la prensa indica que Rodrigo Holgado saldrá del club a modo de préstamo. De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, está todo acordado para que regrese a Coquimbo Unido de Chile, donde tuvo un rendimiento destacado en el pasado.

¿Quién llegará al América de Cali en lugar de Holgado?

Ahora, desde el club se vienen barajando otros nombres para reforzar la delantera. Según se ha podido conocer, está todo muy encaminado para que el paraguayo Marcelo Pérez será nuevo jugador 'escarlata', quien el último año jugó en Sportivo Luqueño, aunque su pase pertenece a Huracán de Argentina.

Pérez llegaría cedido sin cargo al América con una opción de compra de la cual se desconoce el precio. En 2025 jugó 37 partidos, marcó 7 goles y entregó una asistencia.