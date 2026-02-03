Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre la reunión que tuvo con Donald Trump

El presidente Gustavo Petro dio una rueda de prensa en la que contó detalles sobre la reunión que tuvo con su homólogo Donald Trump en Washington.

Tras varios meses de tensión, ambos mandatarios se reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca. También estuvieron presentes la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García – Peña, el ministro Pedro Sánchez y una persona intérprete.

¿De qué hablaron los presidentes?

Por el lado de Estados Unidos, acompañaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador Bernie Moreno. La reunión duró alrededor de dos horas.

Horas después y desde la sede de la Embajada de Colombia, el mandatario se pronunció. El eje de la conversación fue el narcotráfico, el cual ha sido fuertemente atacado por el gobierno estadounidense.

Petro contó que al saludarlo en el pasillo de los presidentes, le dijo: “Podemos ser diferentes históricamente hablando, pero nos junta la libertad”. Acto seguido, puso sobre la mesa el papel que debería tener Colombia para la reactivación de Venezuela. Esto, tras el arresto de Nicolás Maduro.

“Hablamos del flujo de la energía y la gente. La necesidad de que se libere de cualquier coerción”, indicó frente al tema de la electricidad en La Guajira y la zona fronteriza.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …