Aerolínea estrenó ruta directa entre Bogotá y Barranquilla con precios desde $58.000

A partir del 3 de febrero de 2026 entrará en operación una nueva ruta aérea directa entre Bogotá y Barranquilla, con el objetivo de ampliar la conectividad entre la capital del país y una de las principales ciudades del Caribe colombiano.

La ruta será operada por Jetsmart Airlines y comenzará con dos vuelos diarios, lo que representa una oferta superior a 2.600 sillas semanales. La operación se da en un contexto de aumento estacional de la demanda aérea asociado a la temporada de Carnaval.

Tarifas de la nueva ruta Bogotá - Barranquilla

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, entre el 3 y el 5 de febrero de 2026 estarán disponibles tarifas promocionales desde $58.300 por trayecto, con impuestos y tasas incluidos, aplicables para vuelos entre el 16 de febrero y el 30 de junio de 2026.

Como medida adicional, considerando que se aproxima el Carnaval de Barranquilla, la programación aérea entre el 11 y el 17 de febrero será ampliada hasta alcanzar 28 frecuencias semanales, distribuidas en 19 vuelos desde Bogotá y 9 desde Medellín.

Impacto en la conectividad aérea del Caribe colombiano

Desde la Aeronáutica Civil, la apertura de la nueva conexión fue presentada como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la conectividad aérea del Caribe colombiano con el resto del país, con énfasis en facilitar el acceso a la oferta turística, cultural y gastronómica de la región.

RELACIONADO Capturan a 6 presuntos extorsionistas que atacaban comercios en Barranquilla y Soledad con disparos y amenazas

Entre tanto, así se manifestaron desde Jetsmart. "Esta ruta fortalece la presencia en el Caribe y nos permite acompañar a Barranquilla como aerolínea oficial de su Carnaval, con una oferta que se traduce en capacidad real, itinerarios consistentes y disponibilidad alineada con la demanda de la región”, señaló Mario García, country manager de la aerolínea en Colombia.