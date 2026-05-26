Alcalde acompañará las protestas por cortes de energía durante la ola de calor en Galapa

Los habitantes del municipio de Galapa, a 40 minutos de Barranquilla, se enfrentan a la actual ola de calor sin energía en sus hogares.

Bajo el sol abrasador del martes 26 de mayo, decidieron bloquear la vía Cordialidad, que conecta a Barranquilla y Cartagena, exigiendo una solución satisfactoria de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno nacional.

Por los picos de consumo que son usuales con las altas temperaturas, la empresa anunció la medida de racionamiento; sin embargo, los habitantes del municipio están desesperados y advierten que sus comidas y electrodomésticos han empezado a dañarse por los cortes constantes de energía.

Delincuentes han aprovechado los desórdenes para hacer de las suyas:

Mientras buena parte de la población de barrios como Mundo Feliz protestaba, personas inescrupulosas se sumaron a las manifestaciones para realizar atracos.

“Están atracando. Aquí en Petronitas y también están atracando a habitantes del barrio Mundo Feliz”, denunciaba una habitante de Galapa en un audio.

Durante la jornada se realizó una mesa de trabajo en la que participaron representantes de Air-e, la Alcaldía municipal, líderes comunitarios y representantes de la Gobernación. Al cierre se acordó implementar un plan orientado a fomentar el uso racional de energía para disminuir la carga sobre la red. Sin embargo, los cortes se mantendrían en la región.

Manifestantes anunciaron nuevas protestas a las que el alcalde prometió sumarse:

Insatisfechos con las conclusiones de la mesa de trabajo, los habitantes de Galapa anunciaron que el miércoles continuarán los bloqueos en la vía Cordialidad, a la altura del sector de Villa Olímpica.

Y es que, según Kelly Rúa, habitante del sector: “Tenemos dos semanas, exactamente, de estar enfrentando esta problemática. Nos quitan la luz y la ponen, pero pasamos, prácticamente, todo el día sin luz”.

El alcalde Fabián Bonett Berdugo dio la orden “de garantizar el pleno ejercicio de la protesta pacífica” ante la falta de soluciones efectivas. Y, aunque advirtió que “no se permitirá ningún acto de vandalismo ni agresión”, dijo que se sumará a las protestas del miércoles:

“Acompañaré a mi pueblo en el sitio de la protesta y responsabilizo a la empresa Air-e de cualquier pérdida humana o material que se genere. No están solos, estamos de su lado”.