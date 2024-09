"¿Estudiaron a las pateadoras?": Yoreli Rincón 'lanzó dardos' a Selección Colombia Femenina Sub-20

El domingo pasado, la Selección Colombia Femenina Sub-20 quedó eliminada del Mundial de la categoría luego de perder por los penaltis (0-3) contra Países Bajos. La 'tricolor', que había sido ampliamente superior en los 120' minutos, protagonizó una tanda para el olvido y se llevó una gran decepción en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Yoreli Rincón, una de las mejores futbolistas 'cafeteras' de la historia, le hizo un llamado de atención al combinado nacional.

Colombia estuvo a 5' de avanzar a las semifinales; no obstante, no pudo defender la ventaja que había cosechado gracias al doblete de Karla Torres. Inske Weiman estableció el 2-2 en el 85' y forzó la prórroga. En el agregado, la jugadora de Independiente Santa Fe y Linda Caicedo desaprovecharon oportunidades clarísimas para liquidar el compromiso. Ya en los penaltis, no se vio ningún tipo de plan y las 'superpoderosas' se dejaron intimidar de Femke Liefting.

"Yo creo que nuestras jugadoras se dejaron intimidar por la arquera de Países Bajos, que las descompensó y las sacó de libreto. Por eso, estos cobros inesperados", señaló Carlos Paniagua, entrenador de la 'amarilla'. En definitiva, Colombia dejó pasar una oportunidad inmejorable para conquistar su primera cita orbital, junto a su público.

¿Qué dijo Yoreli Rincón sobre la eliminación de la Selección Colombia Femenina Sub-20?

"Lo de los penaltis es un tema mental. Antes de los dos penaltis muestran a los dos equipos, cuando muestran a Colombia, nadie del cuerpo técnico se le acercó a Luisa Agudelo, en mi mente está ¿el preparador de arqueros estudió a las pateadoras de Países Bajos?, ¿Sabían dónde tiraban?, que le hayan dicho a Luisa que se la juegue por algún lado. Si ven Luisa estuvo en el rondo sentada, sola, nadie se acercó", empezó diciendo la exjugadora de Inter de Milán.

"Cuando pasaron a la imagen de Países Bajos, tres personas se le acercaron a la arquera, diciéndole hacia donde iban los posibles cobros, a Luisa nadie le dijo nada, no sé si es que ella ya tenía claro lo que iba a hacer desde hace rato", concluyó.

Yoreli Rincón le 'lanzó un dardo' a Linda Caicedo

"Con todo respeto y por todo lo que la conozco, no veo a Linda en el nivel que esperábamos. Para un Mundial Sub-20, debería sobrepasar todo", sentenció la delantera santandereana, de 31 años.