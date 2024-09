¿Por qué Linda Caicedo no cobró penal frente a Países Bajos? Revelan la insólita razón

La selección Colombia femenina sub-20 sufrió un duro golpe este domingo al ser eliminada de la Copa Mundial que se disputa en el país en una tanda definitiva de penales frente a Países Bajos, en la que las europeas fueron completamente mejores y en la que la figura cafetera Linda Caicedo no cobró penal.

Alentada por una hinchada que llenó el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia marcó con Karla Torres (13) y Linda Caicedo (62), mientras que para Países Bajos anotaron Fleur Stoit (37) e Inske Weiman (85).

El primer tanto para Colombia vino a partir de una jugada iniciada por Linda Caicedo, que remató con fuerza a escasos metros del área rival. El balón quedó rebotando después de impactar sobre una defensora neerlandesa y Karla Torres aprovechó para abrir la cuenta.

En un inicio muy favorable para Colombia, Caicedo fue una de las principales preocupaciones de la portera Femke Liefting.

Las locales demostraron su fuerza con un primer tiempo de agresivos ataques. Países Bajos comenzó a reaccionar y a ganar espacios en el área rival después de los 30 minutos de iniciado el partido.

A cinco minutos del final Países Bajos igualó nuevamente por intermedio de Inske Weiman, llevando el partido a la prórroga en el que el marcador no se movió.

Penales de Colombia vs. Países Bajos

En los penales, Países Bajos anotó tres remates y Colombia ninguno y avanzó a semifinales, entre lágrimas de las jugadoras cafeteras.

Colombia no pudo tener la tranquilidad para los cobros de pena máxima y su máxima figura Linda Caicedo no llegó a patear, una decisión que ha sido bastante criticada en el país.

Pues Juana Ortegón, jugadora de la selección, reveló en las últimas horas la razón por la que Linda no fue al cobro de la tanda definitiva y en conversación el VBar Caracol, señaló que: “El profe tenía en una lista y lo decidimos así. Ellos nos preguntaron y salimos a patear así. María José iba a salir cuarta y de quinta iba a patear Linda”. Por esa razón fue que Linda Caicedo, siendo la figura del equipo, no salió de primeras a patear.

“No quiero que la gente vea esto como un fracaso, nosotros queríamos y este es uno de esos partidos donde uno pierde con las botas puestas. Desafortunadamente, las cosas son así”, agregó la jugadora, en declaraciones que dio a ‘El Vbar’, de ‘Caracol Radio’.

“Fue uno de los mejores partidos colectivamente hablando, pero contradictorio”, dijo Ortegón al señalar que se hizo un gran juego, pero quedaron eliminados del torneo en calidad de local. “Yo nunca me había sentido tan segura en un cobro. Iba con mucha seguridad. En la cámara se ve que me hablo a mí misma, me decía que era mío. Y siento que, de una u otra forma, lo cobré bien. Pudo haber faltado potencia, pero siento que es virtud de la portera. Muy buena, tanto en la tanda de penales como en el partido nos sacó de todo”, sentenció.