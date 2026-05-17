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Jonas Vingegaard gana la etapa 9 del Giro de Italia y así quedó Egan Bernal en la clasificación general

El ciclista danés logró recortar diferencias en la clasificación general y se acerca para quedarse con la maglia rosa.

FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
10:34 a. m.
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Este 17 de mayo se corrió la novena etapa del Giro de Italia 2026 donde el ciclista boyacense Einer Rubio fue uno de los grandes protagonistas a lo largo de la jornada, tras protagonizar una fuga que se quedó a pocos kilómetros de concretarse como victoria de etapa.

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Finalmente, en el tramo final el pelotón lo terminó alcanzando, mientras que Jonas Vingegaard se fue en solitario en la punta de la carrera, quedándose con la victoria. Esta etapa marcó un cambio clave en la clasificación general de la competencia.

Con esto, Vingegaard recorta 41 segundos de diferencia con relación a Afonso Eulálio, quien se mantiene como líder a la espera de que lleguen las etapas de contrarreloj, donde el danés seguramente dé el golpe definitivo en esta edición del Giro.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia

  1. Afonso EULÁLIO - BAHRAIN VICTORIOUS | 34:28:42
  2. Jonas VINGEGAARD TEAM VISMA - LEASE A BIKE | + 03:15
  3. Felix GALL - DECATHLON CMA CGM TEAM | +03:34
  4. Christian SCARONI - XDS ASTANA TEAM | +04:18
  5. Jai HINDLEY - RED BULL - BORA - HANSGROHE | +04:23
  6. Giulio PELLIZZARI - RED BULL - BORA - HANSGROHE | +04:28
  7. Ben O'CONNOR - TEAM JAYCO ALULA | +04:32
  8. Mathys RONDEL - TUDOR PRO CYCLING TEAM | +04:56
  9. Thymen ARENSMAN - NETCOMPANY INEOS | +05:07
  10. Michael STORER - TUDOR PRO CYCLING TEAM | +05:11

Así quedaron los colombianos en el Giro de Italia

Einer Rubio, quien busca ser el primer ciclista latinoamericano que completa las tres grandes vueltas el mismo año, logró quedarse con el premio de montaña Querciola y se llevó los nueve puntos. Entre tanto, Egan Bernal dio la pelea para no perder mucho tiempo en la general.

15. Egan BERNAL - NETCOMPANY INEOS | +06:18
23. Jefferson CEPEDA - EF EDUCATION - EASYPOST | +09:22
24. Harold Martín LÓPEZ - XDS ASTANA TEAM | +09:35
36. Einer RUBIO - MOVISTAR TEAM | +25:46
44. Jhonatan NARVAEZ - UAE TEAM EMIRATES XRG | +36:40

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