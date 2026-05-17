FNA revela cómo comprar casas de la SAE financiando hasta el 90 % del valor

Comprar vivienda usada en Colombia puede hacerse mediante un esquema que combina la oferta inmobiliaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con financiación del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La modalidad permite cubrir hasta el 90 % del valor comercial del inmueble, según las condiciones establecidas por la entidad financiera.

La alternativa está disponible para inmuebles ubicados en cualquier parte del país y contempla propiedades clasificadas como Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS. Además, el modelo aplica para casas o apartamentos sin importar su antigüedad.

La SAE, entidad encargada de administrar y comercializar bienes incautados a organizaciones criminales y redes ilícitas, cuenta actualmente con un portafolio de inmuebles usados que pueden entrar en este esquema de compra financiada. Los interesados pueden revisar la oferta disponible directamente en la plataforma de la entidad.

¿Qué debe hacer para comprar una vivienda de la SAE?

El primer paso consiste en consultar el listado de inmuebles disponibles dentro del portafolio de la SAE. Cada propiedad cuenta con una ficha informativa donde aparece el asesor encargado del proceso de venta.

Luego de identificar la vivienda de interés, el comprador debe establecer contacto con el asesor, reunir la documentación solicitada y presentar formalmente la oferta de compra. Según explicó la SAE, la comercialización de estos activos se realiza mediante mecanismos como subasta pública y puja.

Este modelo ha llamado la atención de personas que buscan acceder a vivienda usada con apoyo financiero, especialmente porque el FNA permite financiar un alto porcentaje del valor total del inmueble.

¿Cuáles son las condiciones del crédito del Fondo Nacional del Ahorro?

El Fondo Nacional del Ahorro indicó que esta línea de financiación está dirigida a afiliados de la entidad y puede ser solicitada por personas entre los 18 y 75 años al momento del otorgamiento del crédito.

Entre las modalidades disponibles se encuentran sistemas de amortización en UVR, con plazos que van de 5 a 30 años, y créditos en pesos con plazos entre 5 y 20 años. Otro de los puntos destacados es que no existe restricción relacionada con la antigüedad de la vivienda.

Antes de iniciar el proceso, el FNA recomienda verificar la afiliación activa a la entidad y revisar cuidadosamente las condiciones de cada inmueble publicado en el portafolio disponible para venta.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.