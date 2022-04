Semis listas: así quedaron las llaves de Europa League con dos colombianos

Las semifinales de la Europa League tendrán presencia colombiana. Santos Borré y Alfredo Morelos estarán buscando un cupo a la final del torneo internacional, luego de que sus equipos superarán los cuartos de final este jueves.

Mire también: Borré y un regalo a Rincón: gol y clasificación a semis de Europa League frente a Barcelona

En el camino quedaron Duván Zapata y Luis Muriel, quienes pudieron hacer poco para evitar de eliminación frente aun fuerte RB Leipzig que derrotó 2-0 a Atalanta en Italia.

Santos Borré es sin duda el gran destacado de la jornada, porque aportó un gol en el triunfo 3-2 de Eintracht Frankfurt sobre Barcelona en el Camp Nou. El tanto del colombiano fue dedicado a la memoria de Freddy Rincón, quien falleció en la noche de este miércoles.

Lea también: Duván y Muriel no pudieron impedir la eliminación de Atalanta en Europa League

Mientras que Alfredo Morelos no pudo estar, pero Rangers logró ganar en casa por 3-1 y dio la vuelta a la serie frente a Sporting Braga, que la forzó hasta el tiempo suplementario.

La otra serie de cuartos la ganó West Ham, que superó 3-0 a Lyon, por lo que también tuvo su pase a semifinales.

Las llaves se estarán jugando el 28 de abril, los partidos de ida, y el 5 de mayo, la vuelta. Para que los dos ganadores se vean en Sevilla el 18 de mayo en una final inédita jugada por equipos que nunca han ganado la Europa League. Así quedaron los cruces:

The semi-finals are set! 🤩



🤔 Who's heading to Sevilla? #UEL pic.twitter.com/1vk29ef0fK