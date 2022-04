¡Lo extrañan! Everton, de brillar con James Rodríguez, a estar peleando puestos de descenso

La crisis deportiva que vive el Everton en la actualidad es algo que quedará marcado en la historia, teniendo en cuenta, que hace una temporada exactamente, el equipo azul de Inglaterra estaba peleando puestos para un torneo internacional y ahora se encuentra peleando su continuidad en la Premier League y no pasar a la segunda división.

Desde la llegada de Rafa Benítez, al equipo inglés, las críticas se han dado a conocer por la forma que juego del equipo, ya que, no cautiva a los seguidores del Everton, y todo esto se puede dar porque las piezas han cambiado y uno de los ejes fundamentales del equipo, tuvo una inminente salida en el mes de septiembre del 2021.

Se trata de James Rodríguez, quien se fue el Everton, luego de la llegada de Rafa Benítez, al equipo inglés, ya que, la relación entre jugador y entrenador no es la mejor, por tal motivo, el cucuteño decidido tener una salida a un equipo que tuviera minutos, pues que, el entrenador ya le abría informado que no lo iba a tener en cuenta en la temporada. Lo que no se esperaba el entrenador era la falta que le haría el ‘10’ de la Selección Colombia

Desde la salida de James Rodríguez del Everton, el equipo inglés no ha tenido los resultados esperados, ya que, en el mes de enero del presente año, tuvo que destituir a Rafa Benítez del cargo de entrenador, teniendo en cuenta, que durante su estadía en Inglaterra disputó 22 partidos, dejando como saldo siete victorias, cuatro empates y once derrotas, dejando al equipo a tan solo seis puntos de pelear puestos de descenso.

Luego de Rafa Benítez, el Everton confirmó a Frank Lampard como el nuevo estratega, pero lamentablemente para el entrenador inglés, los resultados no se han dado, ya que, durante 15 partidos dirigidos, solo ha logrado cinco victorias, un empate y nueve derrotas, dejando al equipo en puesto de descenso faltando seis fechas de culminar la Premier League

Números del Everton mientras estuvo con James

James Rodríguez fue fichado por el equipo inglés el 7 de septiembre del 2020. Desde entonces el equipo azul, logró pelear puesto de torneo internacional e incluso llegó a ser líder de la Premier League en la temporada 20/21, durante la temporada, el Everton concluyó en la décima posición, dejando como saldo 17 victorias, ocho empates y trece victorias.

En la actualidad, Everton se ubica en la casilla 18, dejando como saldo ocho victorias, cinco empates y 19 derrotas, haciendo que, en las últimas fechas, el equipo de Yerry Mina se jugará su permanencia en la primera división del fútbol inglés.