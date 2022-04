¡Decidido! James Rodríguez no seguirá en Al-Rayyan y ya apunta su nuevo destino

La tortuosa etapa de James Rodríguez en Catar llegaría pronto a su final. En aras de demostrar que aún está vigente la calidad que lo llevó a figurar ante los ojos del mundo en el Mundial de Brasil 2014 y luego convertirse en una superestrella del Real Madrid, el colombiano cambiaría de equipo.

Hace mucho que el nivel de James está en tela de juicio, pues en el último año en Selección Colombia, quedó en evidencia el bajo estado físico en el que anda desde que llegó al fútbol árabe tan cuestionado por su exigencia deportiva, pero codiciado por muchos jugadores por los suculentos salarios que ofrece.

Y así sedujo a Rodríguez, que sin lugar en Everton por la llegada de Rafa Benítez, decidió tomar la única oportunidad que se le dio para jugar: Al-Rayyan. En medio de críticas, el '10' partió a oriente medio y su ciclo allá no ha sido del todo auspiciosa, pues a pesar de marcar la enorme diferencia cada vez que está en cancha, ha sufrido varias lesiones musculares que lo han marginado en una buena cantidad de partidos.

Por ejemplo, el viernes pasado se confirmó que sufrió un desgarro de primer grado en la pierna izquierda y por ende, se perderá lo que resta de temporada, lo que significa que el que jugó el pasado 1 de marzo contra Qatar SC, pudo haber sido su última presentación en la liga de Catar.

De acuerdo con Pipe Sierra, periodista de Win Sports, la intensión definitiva de James Rodríguez es abandonar Al-Rayyan en el periodo de transferencias que se abre en verano y desea regresar a Europa, por lo que su representante Jorge Mendes ya se puso manos a la obra para hacerlo posible.

Por supuesto que el talentoso volante colombiano es consciente de que su cotización en el mercado no es el mismo de hace años, así que para lograr llegar a una buena liga, reduciría de manera considerable sus pretensiones económicas y así poder llegar a un equipo en el que sea protagonista y vuelva a demostrar su enorme calidad.

De momento, es toda una incógnita en dónde va a seguir su carrera James Rodríguez, pues aún no se conocen ofertas de equipos en concreto, aunque según reveló Pipe Sierra, algunos conjuntos de Arabia Saudita y Turquía han mostrado un interés.

🚨 EXCL. James Rodríguez (30) will no longer play in #AlRayyan. Colombian has already communicated his desire to leave and Jorge Mendes is working on it



👀 His wish is to return to Europe, with a salary reduction. Saudi Arabia 🇸🇦 and Turkey 🇹🇷 have inquired about the situation pic.twitter.com/hJVKbELPtU