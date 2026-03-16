Vuelve la Expedición Bodytech 2026: capitales, rutas y fechas
La Expedición Bodytech 2026 llega a cinco capitales de Colombia para reunir a más de 20.000 apasionados del running.
Rafael Navas
12:42 p. m.
Desde categorías infantiles de 3K hasta exigentes retos de 18K, conoce el calendario oficial, los recorridos confirmados, cómo inscribirte y los millonarios premios del circuito que transformará tu ciudad.
Calendario oficial de la Expedición Bodytech 2026
El deporte se toma las calles de Colombia. La Expedición Bodytech 2026 ha confirmado su circuito nacional, consolidándose como uno de los eventos atléticos más importantes del país. Diseñada tanto para corredores aficionados como profesionales, la competencia ofrece distancias de 6K, 12K y 18K (esta última exclusiva para Bogotá y Medellín), además de una categoría recreativa de 3K para niños de 5 a 13 años.
Si te preguntas cuándo llegará este evento a tu ciudad, este es el cronograma oficial:
- Bucaramanga: 15 de marzo de 2026
- Cali: 23 de agosto de 2026
- Bogotá: 20 de septiembre de 2026
- Barranquilla: 25 de octubre de 2026
- Medellín: 8 de noviembre de 2026
Bryan Loaiza, director de alianzas y nuevos negocios de BODYTECH, destacó el impacto del evento:
Buscamos abrir espacios para que cada vez más personas descubran el running como una forma de cuidar su salud, compartir en familia y conectarse con la ciudad.
Rutas y distancias en Bucaramanga: el gran inicio
El circuito arranca motores el domingo 15 de marzo en la capital santandereana. Con el Centro Comercial Cacique como epicentro (punto de salida y meta), los corredores se enfrentarán a tres desafiantes rutas:
- Recorrido 3K (Infantil): Ideal para disfrutar en familia. Transitará por la Transversal 93, la rotonda de Serrezuela y el Estadio de Atletismo, llegando hasta la estación de la Electrificadora en el Viaducto La Flora para retornar a la meta.
- Recorrido 6K (Aficionados): A partir de los 13 años. Comparte el inicio de la ruta corta, pero se extiende por el Viaducto La Flora hacia la carrera 33 y la carrera 27, retornando en la avenida González Valencia.
- Recorrido 12K (Expertos): El máximo reto en Bucaramanga. Los atletas avanzarán por la carrera 27 hasta la glorieta Caballo de Bolívar, regresando hacia el norte hasta la calle 21, y tomando el deprimido del Mesón de los Búcaros antes de enfilar su regreso triunfal al CC Cacique.
Inscripciones y premios para los corredores
El esfuerzo tiene su recompensa. La organización ha dispuesto una bolsa de premios superior a los 25 millones de pesos, que incluye productos, beneficios de los patrocinadores y membresías de entrenamiento en BODYTECH para los tres primeros lugares de las categorías femenina y masculina.
¿Quieres participar? Las inscripciones estarán abiertas únicamente hasta el 14 de marzo. Los interesados pueden asegurar su cupo a través de la página web oficial o presencialmente en cualquier sede de la marca en Bucaramanga.
Cierres viales en Bucaramanga: programe su movilidad
Para garantizar la seguridad de los más de 20.000 corredores proyectados, las autoridades de tránsito realizarán cierres viales temporales el domingo 15 de marzo, desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. Si debes movilizarte por la ciudad durante este horario, ten en cuenta las siguientes restricciones:
- Sector CC Cacique: Cierre total (incluye Transversal Oriental y Occidental, calle 93 y Circunvalar 35).
- Viaducto La Flora: Cierre total en ambos sentidos.
- Carrera 33: Cierre entre La Flora y la calle 56.
- Calle 56: Cierre entre carreras 27 y 33.
- Carrera 27: Cierre total entre las calles 10 y 56.