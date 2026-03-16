Vuelve la Expedición Bodytech 2026: capitales, rutas y fechas

Desde categorías infantiles de 3K hasta exigentes retos de 18K, conoce el calendario oficial, los recorridos confirmados, cómo inscribirte y los millonarios premios del circuito que transformará tu ciudad.

Calendario oficial de la Expedición Bodytech 2026

El deporte se toma las calles de Colombia. La Expedición Bodytech 2026 ha confirmado su circuito nacional, consolidándose como uno de los eventos atléticos más importantes del país. Diseñada tanto para corredores aficionados como profesionales, la competencia ofrece distancias de 6K, 12K y 18K (esta última exclusiva para Bogotá y Medellín), además de una categoría recreativa de 3K para niños de 5 a 13 años.

Si te preguntas cuándo llegará este evento a tu ciudad, este es el cronograma oficial:

Bucaramanga: 15 de marzo de 2026

15 de marzo de 2026 Cali: 23 de agosto de 2026

23 de agosto de 2026 Bogotá: 20 de septiembre de 2026

20 de septiembre de 2026 Barranquilla: 25 de octubre de 2026

25 de octubre de 2026 Medellín: 8 de noviembre de 2026

Bryan Loaiza, director de alianzas y nuevos negocios de BODYTECH, destacó el impacto del evento:

Buscamos abrir espacios para que cada vez más personas descubran el running como una forma de cuidar su salud, compartir en familia y conectarse con la ciudad.

Cortesía: BODYTECH

Rutas y distancias en Bucaramanga: el gran inicio

El circuito arranca motores el domingo 15 de marzo en la capital santandereana. Con el Centro Comercial Cacique como epicentro (punto de salida y meta), los corredores se enfrentarán a tres desafiantes rutas:

Recorrido 3K (Infantil) : Ideal para disfrutar en familia. Transitará por la Transversal 93, la rotonda de Serrezuela y el Estadio de Atletismo, llegando hasta la estación de la Electrificadora en el Viaducto La Flora para retornar a la meta.

: Ideal para disfrutar en familia. Transitará por la Transversal 93, la rotonda de Serrezuela y el Estadio de Atletismo, llegando hasta la estación de la Electrificadora en el Viaducto La Flora para retornar a la meta. Recorrido 6K (Aficionados) : A partir de los 13 años. Comparte el inicio de la ruta corta, pero se extiende por el Viaducto La Flora hacia la carrera 33 y la carrera 27, retornando en la avenida González Valencia.

: A partir de los 13 años. Comparte el inicio de la ruta corta, pero se extiende por el Viaducto La Flora hacia la carrera 33 y la carrera 27, retornando en la avenida González Valencia. Recorrido 12K (Expertos): El máximo reto en Bucaramanga. Los atletas avanzarán por la carrera 27 hasta la glorieta Caballo de Bolívar, regresando hacia el norte hasta la calle 21, y tomando el deprimido del Mesón de los Búcaros antes de enfilar su regreso triunfal al CC Cacique.

Cortesía: BODYTECH

Inscripciones y premios para los corredores

El esfuerzo tiene su recompensa. La organización ha dispuesto una bolsa de premios superior a los 25 millones de pesos, que incluye productos, beneficios de los patrocinadores y membresías de entrenamiento en BODYTECH para los tres primeros lugares de las categorías femenina y masculina.

¿Quieres participar? Las inscripciones estarán abiertas únicamente hasta el 14 de marzo. Los interesados pueden asegurar su cupo a través de la página web oficial o presencialmente en cualquier sede de la marca en Bucaramanga.

Cierres viales en Bucaramanga: programe su movilidad

Para garantizar la seguridad de los más de 20.000 corredores proyectados, las autoridades de tránsito realizarán cierres viales temporales el domingo 15 de marzo, desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. Si debes movilizarte por la ciudad durante este horario, ten en cuenta las siguientes restricciones: