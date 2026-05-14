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Fundación está entregando collares luminosos a perros callejeros para evitar que mueran atropellados

La iniciativa busca hacer visibles durante las noches a perros en condición de calle y promover su adopción.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

mayo 14 de 2026
06:41 p. m.
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En Bogotá, donde cientos de perros sobreviven diariamente en calles, avenidas y carreteras expuestos al tránsito vehicular, una fundación decidió crear una estrategia para intentar disminuir los accidentes que afectan a animales abandonados durante las noches.

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Bajo el lema “Pa’ que me pille en la vía”, la organización Arca Luminosa adelanta una campaña enfocada en la entrega de collares luminosos y reflectivos para perros en condición de calle.

Fundación está entregando collares luminosos a perros callejeros

La iniciativa surgió luego de que la fundadora de la organización, María Adelaida Aristizábal, presenciara de manera reiterada accidentes en vías cercanas a la capital del país en los que varios perros terminaban atropellados por conductores que no lograban verlos en medio de la oscuridad.

A raíz de esas situaciones, en 2017 nació el proyecto denominado “Collares de Vida”, una propuesta que desde entonces busca reducir el riesgo al que están expuestos los animales que permanecen en las calles.

La estrategia consiste en instalar collares reflectivos a perros abandonados para que puedan ser identificados más fácilmente por motociclistas y conductores durante las noches o en zonas con poca iluminación.

Según explicó la fundación, el propósito principal es evitar que más animales terminen lesionados o mueran en accidentes de tránsito. Sin embargo, la iniciativa también busca generar conciencia frente al abandono y promover la adopción responsable.

Collares también tendrían mensajes de adopción responsable

Por eso, además del material reflectivo, cada collar lleva un mensaje visible dirigido a las personas que se cruzan con los animales en las vías o barrios de Bogotá. El texto dice: “No estoy perdido, busco un hogar. ¡Adóptame!”.

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Con esta frase, la organización intenta recordar que muchos de los perros que permanecen en las calles no tienen familia ni un lugar seguro donde vivir.

La preocupación frente a esta problemática continúa siendo alta. De acuerdo con cifras oficiales conocidas por la fundación, entre 2019 y 2025 más de 4.500 animales tuvieron que ser atendidos en Bogotá luego de resultar afectados en accidentes viales.

¿Dónde donar para la Fundación Arca Luminosa?

Desde Arca Luminosa también informaron que las personas interesadas en apoyar esta labor pueden hacerlo mediante jornadas de voluntariado, realizando el proceso de inscripción a través de su página oficial.

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De igual manera, la fundación invitó a la ciudadanía a participar con donaciones para ampliar la cobertura del proyecto. Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de donar un collar luminoso, cuyo valor es de 14.000 pesos, o realizar aportes económicos por medio de una Vaki destinada a continuar financiando la iniciativa.

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