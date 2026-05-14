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El palo evitó que James Rodríguez marcara un golazo con Minnesota: vea la jugada

James Rodríguez casi anota un golazo con Minnesota antes de unirse a la Selección Colombia.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
09:27 a. m.
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James Rodríguez cerró su etapa momentánea con Minnesota United antes de integrarse a la concentración de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. El volante colombiano dejó una de las jugadas más llamativas del partido contra Colorado Rapids con un remate que terminó golpeando el palo.

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El mediocampista disputó 64 minutos en el compromiso de la MLS y tuvo una participación activa en el frente de ataque. Aunque no pudo convertir, fue uno de los jugadores más influyentes de su equipo durante el primer tiempo.

Desde los primeros minutos, James mostró movilidad por distintos sectores del campo. Arrancó por el costado izquierdo, pero constantemente buscó el centro para asociarse con los atacantes y generar opciones ofensivas. Su ocasión más clara llegó tras un potente disparo que superó al arquero, pero terminó estrellándose en el poste.

¿Cómo fue la actuación de James Rodríguez ante Colorado Rapids?

Además de la jugada en el palo, el colombiano participó en otra acción peligrosa que terminó con un remate de un compañero en el travesaño. También aportó en recuperación de balón, una faceta por la que suele recibir críticas.

Colorado Rapids tomó ventaja en el marcador al minuto 26 gracias a una anotación del brasileño Rafael Navarro. Con el resultado en contra, James retrasó algunos metros su posición en la segunda mitad para intentar conectar el mediocampo con los delanteros.

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El entrenador Cameron Knowles decidió sustituirlo a los 64 minutos para darle ingreso nuevamente al argentino Tomás Chancalay. El cambio marcó el final de la participación del colombiano antes de viajar para unirse a la Selección Colombia.

¿Cómo fue el paso de James Rodríguez en Minnesota United?

El paso de James por Minnesota United terminó con ocho partidos jugados entre la MLS y la US Open Cup. El volante acumuló 273 minutos y registró dos asistencias, ambas frente a Austin FC, aunque no logró marcar goles.

Tras el encuentro, el club estadounidense confirmó oficialmente que el jugador fue liberado para viajar al campamento de la Selección Colombia, que prepara su camino hacia el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el entorno del equipo destacaron el impacto de James dentro del grupo. El lateral Anthony Markanich aseguró que el colombiano fue un referente positivo para el camerino y especialmente para los jugadores más jóvenes.

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Con su salida temporal de Minnesota, James ahora se enfocará en la preparación con la Selección Colombia para la cita mundialista.

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