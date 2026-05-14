Municipio cercano a Bogotá tendrá jornada para sacar el pasaporte: así funcionará

Para mayo de 2026, el pasaporte colombiano se ha consolidado no solo como uno de los documentos de identidad más seguros de la región, sino también como una herramienta de movilidad global en constante evolución.

Con los más recientes cambios, son miles de ciudadanos los que buscan sacar este importante documento que es la carta de presentación para cuando deseen salir del país.

A día de hoy, el costo del documento varía según su categoría. El Pasaporte Ordinario, el más solicitado por los ciudadanos, mantiene una tarifa que promedia los $195.000 y 320.000 pesos (dependiendo de los impuestos departamentales si se tramita fuera de la capital).

Municipio cercano a Bogotá tendrá jornada para sacar el pasaporte

El gran reto de 2026 ha sido la descongestión. Con una demanda que no baja de los miles de solicitudes diarias, la estrategia del Gobierno Nacional y las gobernaciones ha sido llevar las unidades móviles y jornadas especiales a las provincias, permitiendo que los ciudadanos realicen la captura de datos biométricos cerca de sus hogares.

Bajo ese contexto, la Alcaldía de Fusagasugá, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y la Cancillería, llevará a cabo la primera jornada masiva de expedición y renovación de pasaportes en el municipio.

La jornada se desarrollará en el Centro de Innovación e Integración Social, ubicado en las instalaciones del antiguo ancianato de Fusagasugá (Calle 4 #7-59, barrio Sabaneta).

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El horario de atención establecido será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., durante los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026.

¿Cómo realizar el proceso de sacar el pasaporte?

Inscripción previa: Es indispensable realizar un proceso de inscripción para obtener una de las citas limitadas. Los ciudadanos deben estar atentos a los enlaces oficiales publicados por la Alcaldía de Fusagasugá en sus redes sociales.

Documentación: Al momento de la cita, los mayores de edad deben presentar su cédula de ciudadanía original (física o digital). Los menores de edad deben asistir con uno de sus padres y presentar el registro civil de nacimiento original.

Formalización y Pago: En el sitio se realizará la toma de biometría (foto, huellas y firma). Tras esto, el ciudadano recibirá las instrucciones para efectuar el pago, el cual puede variar ligeramente debido a impuestos departamentales adicionales al valor base de la Cancillería.

A diferencia de los trámites realizados en la sede principal en Bogotá, donde el documento se entrega en 24 horas, para esta jornada descentralizada en Fusagasugá la entrega suele tardar aproximadamente 48 horas hábiles.

Los pasaportes serán enviados al municipio para que los solicitantes puedan recogerlos sin necesidad de volver a salir de su región.