CANAL RCN
Economía

Municipio cercano a Bogotá tendrá jornada para sacar el pasaporte: así funcionará

El llamado es para los ciudadanos que no deseen desplazarse hasta las oficinas de la Cancillería y deseen tramitar su pasaporte.

Pasaporte colombiano para viajar a Centroamerica
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
06:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para mayo de 2026, el pasaporte colombiano se ha consolidado no solo como uno de los documentos de identidad más seguros de la región, sino también como una herramienta de movilidad global en constante evolución.

Con los más recientes cambios, son miles de ciudadanos los que buscan sacar este importante documento que es la carta de presentación para cuando deseen salir del país.

Minjusticia revela qué hacer si pierde su pasaporte en otro país: estos son los pasos
RELACIONADO

Minjusticia revela qué hacer si pierde su pasaporte en otro país: estos son los pasos

A día de hoy, el costo del documento varía según su categoría. El Pasaporte Ordinario, el más solicitado por los ciudadanos, mantiene una tarifa que promedia los $195.000 y 320.000 pesos (dependiendo de los impuestos departamentales si se tramita fuera de la capital).

Municipio cercano a Bogotá tendrá jornada para sacar el pasaporte

El gran reto de 2026 ha sido la descongestión. Con una demanda que no baja de los miles de solicitudes diarias, la estrategia del Gobierno Nacional y las gobernaciones ha sido llevar las unidades móviles y jornadas especiales a las provincias, permitiendo que los ciudadanos realicen la captura de datos biométricos cerca de sus hogares.

Bajo ese contexto, la Alcaldía de Fusagasugá, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y la Cancillería, llevará a cabo la primera jornada masiva de expedición y renovación de pasaportes en el municipio.

La jornada se desarrollará en el Centro de Innovación e Integración Social, ubicado en las instalaciones del antiguo ancianato de Fusagasugá (Calle 4 #7-59, barrio Sabaneta).

Sistema para pasaportes presentaría fallas e irregularidades en el contrato para su mejoramiento
RELACIONADO

Sistema para pasaportes presentaría fallas e irregularidades en el contrato para su mejoramiento

El horario de atención establecido será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., durante los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026.

¿Cómo realizar el proceso de sacar el pasaporte?

  • Inscripción previa: Es indispensable realizar un proceso de inscripción para obtener una de las citas limitadas. Los ciudadanos deben estar atentos a los enlaces oficiales publicados por la Alcaldía de Fusagasugá en sus redes sociales.
  • Documentación: Al momento de la cita, los mayores de edad deben presentar su cédula de ciudadanía original (física o digital). Los menores de edad deben asistir con uno de sus padres y presentar el registro civil de nacimiento original.
  • Formalización y Pago: En el sitio se realizará la toma de biometría (foto, huellas y firma). Tras esto, el ciudadano recibirá las instrucciones para efectuar el pago, el cual puede variar ligeramente debido a impuestos departamentales adicionales al valor base de la Cancillería.

A diferencia de los trámites realizados en la sede principal en Bogotá, donde el documento se entrega en 24 horas, para esta jornada descentralizada en Fusagasugá la entrega suele tardar aproximadamente 48 horas hábiles.

Los pasaportes serán enviados al municipio para que los solicitantes puedan recogerlos sin necesidad de volver a salir de su región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Volvió a moverse el precio del dólar en el cierre de hoy 14 de mayo de 2026! Así se cotizó

Licencia de conducción

Supertransporte cambia medidas para sacar la licencia de conducción en el país: de esto se trata

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 14 de mayo

Otras Noticias

Artistas

Reconocido cantante murió de manera inesperada: fue hallado sin vida en su casa

Sus vecinos alertaron a las autoridades tras dejar de ver al artista durante varios días.

Bogotá

Alcalde Galán lideró operativo de inmovilización a motos que invaden el espacio público

En un mismo punto se inmovilizaron 21 motocicletas por invasión del espacio público.

Artistas

Premios Nuestra Tierra 2026 en vivo: siga en directo todo los ganadores

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden

James Rodríguez

Néstor Lorenzo reveló detalles de conversación íntima con James Rodríguez por su momento deportivo