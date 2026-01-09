Se conocen las primeras razones por las que Fabián Bustos no siguió en Millonarios: esto se sabe

Apenas a unas horas de que el balón ruede en una nueva edición del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, la dirigencia albiazul y el técnico argentino acordaron cortar por lo sano y terminar su vínculo.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno por el momento en que se da, pero quienes vienen siguiendo el día a día del equipo saben bien que la relación estaba rota y el ambiente en El Campín era insostenible.

El desabrido empate sin goles frente a Internacional de Bogotá fue el último sorbo de un trago que venía siendo amargo desde hacía meses.

Bustos, que llegó con la promesa de darle orden y jerarquía al plantel, se va por la puerta de atrás tras siete meses de un proceso que nunca terminó de arrancar y que dejó más dudas que certezas en la hinchada.

Se revelan las razones por las que salió Bustos de Millos

De acuerdo con el periodista Antonio Casale, se conocieron varias de las razones por las que el estratega tomó la decisión de hacer maletas y salir.

"Hubo discusiones con la dirección deportiva, fueron fuertes", dijo Casale. "Hasta anoche, el técnico de Junior era Gamero, sin embargo, esto cambia y sería para Millonarios", agregó.

Las razones puntuales, según el comunicador fueron:

No es del paladar de la gente

El equipo está en proceso de venta

Discusiones abiertas con la dirección deportiva

La relación entre la hinchada y el DT llegó a un punto sin retorno. Los abucheos al final de cada compromiso y los cánticos pidiendo su salida se volvieron el paisaje habitual en la capital. Cuando la tribuna le da la espalda de esa manera a un proceso, la junta directiva sabe que es cuestión de tiempo para que la situación se vuelva inmanejable.

Números de Bustos en Millonarios como DT

Partidos Dirigidos - 31

Victorias - 16

Empates - 8

Derrotas - 7

Rendimiento General - 60.2%

Sin tiempo para lamentaciones, Millonarios afrontará el clásico con un cuerpo técnico interino de la casa, mientras la dirigencia busca a toda prisa un nuevo timonel que encarrile el barco y devuelva la ilusión a la hinchada en lo que resta del torneo.