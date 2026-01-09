CANAL RCN
Deportes

Se conocen las primeras razones por las que Fabián Bustos no siguió en Millonarios: esto se sabe

La sorpresiva salida del DT se da a un solo día de disputarse el clásico capitalino.

Millonarios técnico Fabián Bustos
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
05:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Apenas a unas horas de que el balón ruede en una nueva edición del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, la dirigencia albiazul y el técnico argentino acordaron cortar por lo sano y terminar su vínculo.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno por el momento en que se da, pero quienes vienen siguiendo el día a día del equipo saben bien que la relación estaba rota y el ambiente en El Campín era insostenible.

¡Bombazo! Millonarios ya tendría candidato para reemplazar a Fabián Bustos
RELACIONADO

¡Bombazo! Millonarios ya tendría candidato para reemplazar a Fabián Bustos

El desabrido empate sin goles frente a Internacional de Bogotá fue el último sorbo de un trago que venía siendo amargo desde hacía meses.

Bustos, que llegó con la promesa de darle orden y jerarquía al plantel, se va por la puerta de atrás tras siete meses de un proceso que nunca terminó de arrancar y que dejó más dudas que certezas en la hinchada.

Se revelan las razones por las que salió Bustos de Millos

De acuerdo con el periodista Antonio Casale, se conocieron varias de las razones por las que el estratega tomó la decisión de hacer maletas y salir.

"Hubo discusiones con la dirección deportiva, fueron fuertes", dijo Casale. "Hasta anoche, el técnico de Junior era Gamero, sin embargo, esto cambia y sería para Millonarios", agregó.

Las razones puntuales, según el comunicador fueron:

No es del paladar de la gente
El equipo está en proceso de venta
Discusiones abiertas con la dirección deportiva

La relación entre la hinchada y el DT llegó a un punto sin retorno. Los abucheos al final de cada compromiso y los cánticos pidiendo su salida se volvieron el paisaje habitual en la capital. Cuando la tribuna le da la espalda de esa manera a un proceso, la junta directiva sabe que es cuestión de tiempo para que la situación se vuelva inmanejable.

Números de Bustos en Millonarios como DT

Partidos Dirigidos - 31
Victorias - 16
Empates - 8
Derrotas - 7
Rendimiento General - 60.2%

Sin tiempo para lamentaciones, Millonarios afrontará el clásico con un cuerpo técnico interino de la casa, mientras la dirigencia busca a toda prisa un nuevo timonel que encarrile el barco y devuelva la ilusión a la hinchada en lo que resta del torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¡Bombazo! Millonarios ya tendría candidato para reemplazar a Fabián Bustos

Millonarios

Fabián Bustos no sigue en Millonarios: decisión de última hora

Alfredo Arias

Alfredo Arias rompió el silencio tras su salida del Junior

Otras Noticias

Antioquia

Duplican a $100 millones la recompensa por información sobre la muerte de Michel Dahiana en Antioquia

La menor desapareció el pasado 24 de agosto y fue encontrada sin vida después de varios días de búsqueda.

Nicolás Maduro

La estrategia con la que la defensa de Nicolás Maduro busca desestimar su caso

Reuters conoció qué caminos tomaría la defensa del venezolano.

Sisben

Estos son los cambios en los trámites del Sisbén que empiezan este 1 de septiembre: así debe hacer la solicitud

Invima

Invima alerta por seis suplementos sin registro sanitario en Colombia: vea el listado

Artistas

Camilo confirma segunda fecha en Bogotá: cuándo es y cómo comprar las boletas