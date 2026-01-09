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Duplican a $100 millones la recompensa por información sobre la muerte de Michel Dahiana en Antioquia

La menor desapareció el pasado 24 de agosto y fue encontrada sin vida después de varios días de búsqueda.

Recompensa por Michel Dahiana
Foto: Gobernación de Antioquia

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
05:20 p. m.
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La desaparición de una niña de seis años en Antioquia terminó en un desenlace que mantiene conmocionado a todo el país. La menor, quien tenía autismo y no hablaba, fue reportada como desaparecida el pasado 24 de agosto y durante varios días se adelantaron labores de búsqueda para tratar de encontrarla.

Sin embargo, la búsqueda terminó con el hallazgo de la niña sin vida, un hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Ante la gravedad del caso y el dolor de la familia, la Gobernación de Antioquia anunció una medida para facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido: la recompensa.

Aumentaron la recompensa por información que esclarezca la muerte de Michel

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que la decisión busca incentivar a quienes puedan tener información que ayude a las autoridades a reconstruir lo sucedido y determinar quiénes estarían detrás de la muerte de la menor.

Hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad.

Rendón insistió en que la sociedad no puede acostumbrarse a hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y aseguró que esclarecer el caso también es una manera de brindar algo de tranquilidad a los familiares de la menor.

La recompensa pretende que cualquier persona que conozca información relevante se acerque a las autoridades y contribuya a que la investigación pueda avanzar.

¿Ya existe una hipótesis sobre lo ocurrido?

Por ahora, no hay una hipótesis definida ni indicios concretos, según explicó el gobernador.

Al ser consultado sobre si las autoridades ya tenían alguna pista sobre lo sucedido, Rendón respondió que todavía no.

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Precisamente por esta razón, consideró fundamental ampliar la recompensa y lograr que aparezca información que permita orientar la investigación.

El objetivo ahora es establecer qué ocurrió desde el momento en que la niña desapareció hasta su hallazgo sin vida y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

Anuncian velatón por la muerte de la menor de 6 años en Antioquia

Además del anuncio de la recompensa, el gobernador hizo un llamado a los habitantes de Antioquia para acompañar a la familia de la menor.

Rendón invitó a la ciudadanía a participar en una velatón a las 7:00 de la noche, que se realizará en diferentes plazas y parques municipales. La convocatoria busca que los antioqueños enciendan una vela y eleven una oración como muestra de solidaridad con los familiares de la niña.

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