Esto es lo que pasaría con el futuro de Luis Díaz: Fabrizio Romano dio luces

Luis Díaz, el extremo colombiano que ha hecho parte del Liverpool desde el 2021, aún no ha renovado su contrato y, por lo tanto, en este momento, tiene grandes opciones de abandonar el club cuando se abra el período de fichajes de verano.

El jugador de la Selección Colombia es uno de los habituales titulares de Arne Slot, pero aún no ha llegado a un acuerdo con la directiva de los 'reds'. El desacuerdo estaría en la cantidad salarial.

Además, en medio de ese panorama, desde otras ligas comenzaron a manifestar interés y a ofrecerle un dinero mucho más alto. En consecuencia, las expectativas han aumentado paulatinamente.

De esa manera, en las últimas horas, Fabrizio Romano aclaró cómo está la situación y que es lo que podría pasar con el futuro de Luis Díaz.

Esto fue lo que reveló Fabrizio Romano sobre el posible futuro de Luis Díaz

"Luis Díaz tiene una alta posibilidad de salir del Liverpool. Su nombre es considerado por clubes saudíes, aunque aún no hay nada garantizado", indicó Fabrizio Romano.

No obstante, indicó que a pesar de que todavía no hay nada seguro, las posibilidades del fútbol saudí son fuertes por lo que le ofrecen y porque los 'reds' no verían con malos ojos que les ingrese una cantidad de dinero.

¿Aparecerá algún otro club europeo que le compita a los saudíes? ¿Liverpool mejorará su oferta salarial para retener a Luis Díaz? Los próximos meses serán claves para el desenlace.

Estos son los números de Luis Díaz en Liverpool en la temporada 24/25

En la presente temporada, Luis Díaz ha disputado 2.995 en 45 partidos. Entre ellos, 31 han sido por Premier League, cuatro por EFL Cup, nueve por Champions League y uno de FA Cup.

Además, el extremo de la Selección Colombia ha aportado 15 goles y ocho asistencias.