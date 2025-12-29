James Rodríguez ve la luz antes del cierre de 2025: este equipo le abre la puerta para su futuro

El futuro del colombiano James Rodríguez sigue sin resolverse. Tras haber culminado su ciclo con el León de México, el 10 de la Selección Colombia busca un nuevo rumbo para el próximo año.

En ese panorama, son varios los clubes los que han aparecido en el futuro del cafetero. En Brasil, Estados Unidos e incluso el propio México han aparecido las opciones; sin embargo, ninguno se ha podido concretar.

Hasta la fecha, equipo como Orlando City, São Paulo y Pumas habían cerrado la puerta a James, pero en las últimas horas, una luz se abrió antes del cierre de 2025 y podría darse.

Desde la MLS le abren la puerta a James Rodríguez para llegar

El equipo que ha levantado la mano y que lidera la carrera por hacerse con los servicios del "10" de la Selección Colombia es el Columbus Crew.

Según diversas fuentes cercanas al entorno del jugador y reportes de la prensa especializada, la franquicia de Ohio ve en James no solo un refuerzo de jerarquía técnica para su mediocampo, sino también una figura mediática capaz de potenciar la marca del club en un año crucial para el fútbol en Norteamérica.

La situación de James es particular. A sus 34 años, y tras un paso agridulce por la Liga MX donde anotó cinco goles en poco más de 30 apariciones, el colombiano se encuentra en la condición de agente libre.

Esta libertad para negociar le permite sentarse con el Columbus Crew sin la necesidad de un pago por traspaso, lo que facilita que el equipo estadounidense pueda ofrecer un contrato competitivo, cercano a las cifras que el volante manejaba en territorio mexicano.

La prioridad absoluta de James Rodríguez es llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo 2026. Con el sorteo del Mundial ya realizado y Colombia ubicada en el Grupo K junto a Portugal y Uzbekistán, el capitán necesita un equipo donde sume minutos de calidad de manera inmediata.

¿Qué otras opciones aparecen para James?

Aunque el Columbus Crew es el destino más cercano, otros clubes de la MLS como el Orlando City y el LA Galaxy han sondeado la situación del jugador. De igual forma, surgió un interés del Flamengo, aunque ambas opciones parecen haber perdido fuerza debido a las altas pretensiones salariales del jugador, estimadas en unos 4 millones de dólares anuales.

Se espera que antes de que finalice el año 2025, o inicios de 2026 James Rodríguez defina su situación contractual para unirse a la pretemporada de su nuevo club en enero de 2026, cerrando así un capítulo más en su extensa y laureada carrera profesional.