Las fuertes declaraciones de Falcao García tras empate ante Atlético Nacional

El empate sin goles entre Millonarios y Atlético Nacional en el Estadio El Campín dejó un sabor agridulce para los 'embajadores' en la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025.

Tras el pitazo final, la voz de Radamel Falcao, ídolo del fútbol colombiano, resonó con fuerza, expresando su profunda molestia por el deplorable estado de la grama del principal escenario deportivo de la capital.

Sus declaraciones apuntaron a una problemática recurrente que, según el 'Tigre', afecta directamente el nivel del juego y el desarrollo de los futbolistas en el país.

La insatisfacción de Radamel Falcao con el terreno de juego se hizo evidente al finalizar el superclásico. En declaraciones a la prensa, el delantero no se contuvo.

Falcao describió situaciones en el partido donde la irregularidad del campo impidió un mejor desempeño técnico.

La crítica de Falcao fue más allá de un simple lamento. El 'Tigre' elevó el tono para señalar una brecha entre la infraestructura local y los estándares del fútbol de élite:

En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel, sentenció.

Esta afirmación subrayó su preocupación por cómo las condiciones del campo limitan el potencial de los futbolistas colombianos, impidiéndoles mostrar su mejor versión.

Argumentó que no se trata de falta de talento en los equipos, sino de un factor externo incontrolable:

A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada