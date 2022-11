La razón de Falcao para lamentar el parón que se viene por Catar 2022

El Celta empató 0-0 en el campo del Rayo Vallecano este jueves en la 14ª jornada del campeonato español para salir de la zona descenso a segunda división, con la presencia en el once inicial de Radamel Falcao García.

El equipo gallego marca ahora la zona de salvación (17º), por encima del Sevilla (18º), que el miércoles cayó 2-1 contra la Real Sociedad.

"Fue un partido muy cerrado. El Celta vino, realizó un trabajo táctico importante, cerró espacios e intentó que no hubiese fluidez. No tuvimos oportunidades muy claras y nos vamos con sabor amargo porque lo intentamos, pero no hubo esas opciones", fueron las primeras declaraciones de el ‘Tigre’ para el medio español DAZN.

Además, el atacante colombiano afirmó que "no es el mejor momento para un parón" para el Rayo Vallecano y afirmó que su equipo cada día se encuentra con “más confianza”.

El Celta de Vigo frenó la senda victoriosa del Rayo Vallecano

El Celta logró cortar la racha de un Rayo Vallecano que acumulaba tres victorias consecutivas, incluida la última contra el Real Madrid el lunes, y se mantiene a las puertas de los puestos europeos, en el octavo lugar.

El Rayo trató de mantener la pelota frente a un Celta, que buscó sus oportunidades al contraataque.

El equipo gallego estuvo a punto de adelantarse en un mano a mano de Carles Pérez con el portero del Rayo Stole Dimitrievski, que ganó el arquero (16), mientras el Rayo buscó llegar por las bandas para poner balones al área.

El partido se aceleró en los últimos 20 minutos con un intercambio de golpes sin que ninguno de los dos equipos lograra perforar la portería contraria.