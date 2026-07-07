Lo que dijo Néstor Lorenzo tras dolorosa eliminación del Mundial 2026: ¿Fue su último partido con Colombia?

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza, frustración e incertidumbre.

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El equipo nacional cayó ante Suiza en la tanda de penaltis, después de un partido cerrado en el que no logró marcar durante los 120 minutos. Tras el compromiso, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y dejó varias frases que reflejan el golpe que significó la derrota.

El técnico argentino reconoció que la falta de eficacia volvió a pasar factura. "No marcar gol nos ha sucedido bastante en algunos partidos antes del Mundial. El no convertir se paga; en las últimas dos fechas de las Eliminatorias marcamos 9 goles y se abrió el arco, hoy no", afirmó el entrenador de la ‘Tricolor’.

Néstor Lorenzo defendió el trabajo de Colombia ante Suiza

Pese a la eliminación, Lorenzo aseguró que Colombia hizo méritos para quedarse con la clasificación en el tiempo reglamentario. "Sabíamos que iba a ser un partido muy táctico, siento que merecíamos ganarlo en los 90'", señaló.

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El entrenador también explicó algunas de sus decisiones durante el compromiso, especialmente los cambios y ajustes tácticos que realizó en la segunda parte. "Teníamos miedo de quedarnos con uno menos y por el desgaste que tenía Jhon Arias. Además que cambiamos de sistema también. Pensamos que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos y casi llega el gol", dijo.

Además, el argentino destacó la actuación del arquero suizo, quien terminó siendo una de las grandes figuras del partido. "El arquero suizo fue excepcional. Sin él, no creo que hubieran ganado este partido. No puedo pedirle mucho más a mis jugadores. Estoy orgulloso de ellos", agregó.

¿Fue el último partido de Lorenzo con Colombia?

La continuidad de Néstor Lorenzo quedó en duda tras la eliminación. Su contrato finaliza al término del Mundial 2026 y ahora la Federación Colombiana de Fútbol deberá evaluar si mantiene el proyecto o busca un nuevo ciclo para la Selección.

Aunque en la rueda de prensa no hubo una pregunta directa sobre su futuro, el tema ya venía siendo analizado desde antes del torneo. Ramón Jesurún, presidente de la FCF, había advertido que el rendimiento en la Copa del Mundo sería clave para tomar una decisión.

“Hay que pensar en lo que él quiera, en lo que él desee. Yo no puedo eludir la respuesta y es que el comportamiento en el Mundial va a ser preponderante”, dijo Jesurún antes del certamen.

Por ahora, el futuro de Lorenzo no está definido, pero la eliminación en octavos dejó el panorama más complejo para su continuidad.