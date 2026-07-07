¡Fin del ciclo! Los jugadores que habrían jugado su último Mundial con Colombia

La eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 no solo acabó con el sueño de seguir en carrera. También marca la despedida mundialista de varios referentes históricos de la Selección, liderados por James Rodríguez.

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La caída en la tanda de penales ante Suiza dejó un profundo golpe deportivo para la Selección Colombia, pero también abrió el debate sobre el inevitable relevo generacional para las próximas eliminatorias sudamericanas.

Con el Mundial de 2030 en el horizonte, varios futbolistas que fueron protagonistas durante la última década llegarían con edades avanzadas, por lo que Norteamérica 2026 podría haber sido su última Copa del Mundo.

¿Qué jugadores de Colombia difícilmente volverían a jugar un Mundial?

El nombre que encabeza la lista es el de James Rodríguez. El capitán, líder de la 'Tricolor' en el Mundial de 2014 y 2018, difícilmente llegará a la Copa del Mundo del 2030, ya que tendría 39 años y todo apunta a que cerró su ciclo.

Otro caso es el de Camilo Vargas, una de las grandes figuras frente a Suiza. El arquero sostuvo a Colombia durante varios pasajes del partido, pero llegará con 41 años al Mundial de 2030, un escenario que hace muy difícil pensar en otra participación como titular.

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En la misma línea aparecen Juan Fernando Quintero y Johan Mojica. El mediocampista cumpliría 37 años para la próxima Copa del Mundo y, aunque su talento sigue intacto, la competencia por ese lugar será cada vez mayor. Mojica, por su parte, también tendría 37 años y juega en una de las posiciones con mayor desgaste físico dentro del campo.

¿Quiénes más podrían cerrar su historia con la Selección en los Mundiales?

El experimentado David Ospina también integra ese grupo. Aunque en esta edición fue suplente, el histórico arquero colombiano ya tiene 37 años y su ciclo en la Selección parece acercarse al final tras una carrera llena de logros.

También aparecen dos nombres que generan debate. Yerry Mina, quien fue protagonista con Colombia en Rusia 2018, llega condicionado por las lesiones que lo han acompañado en las últimas temporadas. Aunque por edad todavía podría aspirar a 2030, el panorama luce mucho más complejo.

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Finalmente está Santiago Arias. El lateral derecho tendría 38 años en el próximo Mundial y, tras superar varias lesiones graves durante su carrera, el desgaste físico de su posición hace pensar que esta pudo haber sido su última cita mundialista.

La eliminación frente a Suiza no solo cerró la participación de Colombia en el Mundial 2026. También podría representar el adiós de una generación que devolvió la ilusión al país, protagonizó algunos de los momentos más importantes del fútbol colombiano en la última década y dejó una base sobre la que ahora deberá construirse el próximo ciclo rumbo a 2030.