Luto en el fútbol profesional colombiano: Falleció histórico jugador de Millonarios y de Selección Colombia

El fútbol profesional colombiano se viste de luto tras confirmarse este domingo el fallecimiento de Alonso López Palacio, más conocido en el ámbito deportivo como "Pocillo" López.

El exfutbolista, quien fuera una de las figuras más emblemáticas del balompié nacional durante las décadas de los 70 y 80, falleció a los 69 años en la ciudad de Bogotá, tras enfrentar complicaciones de salud en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada oficialmente por la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y por el club de sus amores, Millonarios FC, donde es recordado como uno de los mejores laterales izquierdos que han vestido la camiseta "embajadora" en toda su historia.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio, recordado por su paso por clubes como Millonarios FC, Independiente Medellín, y Once Caldas, así como por su participación en la Selección Colombia", se leyó este domingo.

Y agregó el ente: "A lo largo de su carrera, el exfutbolista se destacó por su entrega, gran talento como lateral izquierdo, y su compromiso dentro del terreno de juego, siendo parte de importantes procesos deportivos en el país y dejando una huella en las instituciones que representó".

Trayectoria de Pocillo López

Nacido en Manizales el 27 de mayo de 1956, López llegó muy joven a la capital colombiana para integrarse a las divisiones menores de Millonarios. Su debut profesional se produjo en 1974, marcando el inicio de una carrera caracterizada por la velocidad, la disciplina táctica y una capacidad innata para proyectarse al ataque, cualidades que lo convirtieron en un referente absoluto de su posición.

Vistió la camiseta azul durante once temporadas divididas en dos etapas, disputando un total de 341 partidos y anotando 16 goles. Fue pieza fundamental en la consecución del título de la liga colombiana en 1978, bajo la dirección técnica de Pedro Dellacha, conformando una defensa sólida que es recordada con nostalgia por la hinchada bogotana.

Además de su éxito en el club capitalino, "Pocillo" tuvo pasos destacados por otros equipos del país. En 1981 defendió los colores del Independiente Medellín y, hacia el final de su carrera en 1986, militó en el Once Caldas de su ciudad natal, donde finalmente decidió colgar los botines.

Su excelso nivel en el torneo local le permitió ser convocado en múltiples ocasiones a la Selección Colombia. López representó al país en diversos procesos clasificatorios y torneos internacionales, destacándose por su profesionalismo y la garra con la que defendía el escudo nacional. Fue parte de una generación que sentó las bases para el crecimiento del fútbol colombiano en el escenario continental.