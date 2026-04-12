Hugo Rodallega fue agredido por supuesto hincha de Millonarios: video mostró la molestia del jugador

La jornada futbolística en la capital colombiana, que debía ser una fiesta de convivencia tras el empate entre Millonarios e Independiente Santa Fe, se vio empañada por un nuevo y lamentable acto de intolerancia. Hugo Rodallega, referente y capitán del conjunto ‘cardenal’, fue agredido por un supuesto hincha del equipo rival mientras se disponía a abandonar las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del escenario deportivo, cuando el bus y los vehículos que transportaban a la delegación santafereña comenzaban su retirada.

Según los reportes y los videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, un individuo, identificado por los testigos como seguidor de Millonarios, lanzó una piedra directamente contra el experimentado delantero.

Hincha intentó agredir a Rodallega y este lo encaró

Lejos de ignorar el ataque, Hugo Rodallega decidió bajarse o detener su marcha para encarar al agresor. En las imágenes captadas por transeúntes y periodistas presentes en el lugar, se observa al goleador vallecaucano reclamándole con vehemencia al sujeto por su actitud peligrosa y antideportiva.

Rodallega, conocido por su profesionalismo y templanza, se mostró profundamente indignado, exigiendo respeto no solo por su integridad física, sino por la esencia misma del espectáculo deportivo.

"No diga que no pasó nada porque me tiró una piedra", se alcanza a percibir en el ambiente caldeado mientras el delantero señalaba al responsable.

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"Me descalabra y qué va a hacer", agregó Rodallega mientras el supuesto aficionado aseguraba que no había hecho nada.

Afortunadamente la situación no se escaló y Rodallega se dirigió al bus del cuadro cardenal, mientras que el presunto responsable estsba custodiado por la policía.