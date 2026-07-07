¡No la revisó el VAR! Así fue la dura falta de Xhaka sobre Daniel Muñoz que generó polémica

La polémica se tomó el inicio del segundo tiempo en el duelo entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. Una fuerte entrada de Granit Xhaka sobre Daniel Muñoz despertó el reclamo de los jugadores colombianos, quienes pidieron la intervención del VAR al considerar que la acción pudo haber sido merecedora de tarjeta roja.

La jugada ocurrió al minuto 50, cuando el volante suizo llegó tarde a disputar el balón y terminó impactando con los taches la pierna del lateral colombiano. El árbitro no dudó en sancionar la infracción y mostró la tarjeta amarilla, pero decidió no revisar la acción en el monitor.

Así fue la fuerte falta de Xhaka sobre Daniel Muñoz

La entrada de Granit Xhaka provocó preocupación en el banco de Colombia y de inmediato generó reclamos por parte de los futbolistas de la 'Tricolor', quienes solicitaron una sanción mayor para el experimentado mediocampista suizo.

En las repeticiones se observa cómo Xhaka impacta con los taches sobre la pierna de Daniel Muñoz, una acción que encendió el debate tanto en la transmisión como entre los aficionados en redes sociales.

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Pese a la intensidad del contacto, el árbitro mantuvo su decisión inicial y el VAR no intervino para recomendar una revisión de la jugada.

¿Por qué el VAR no llamó al árbitro?

De acuerdo con el análisis de expertos arbitrales durante la transmisión, la acción no cumplía con los criterios para una posible expulsión.

La explicación es que el impacto de los taches no se produjo directamente sobre el cuello del tobillo, una zona considerada de alto riesgo en este tipo de infracciones.

Por esa razón, el contacto fue interpretado como una entrada temeraria sancionable con tarjeta amarilla, mas no como una acción de juego brusco grave que ameritara una tarjeta roja.

Aunque la decisión dejó inconformes a muchos seguidores de la Selección Colombia, el partido continuó sin revisión en el monitor y Granit Xhaka permaneció en el campo.

La jugada se convirtió rápidamente en uno de los momentos más discutidos del compromiso y volvió a abrir el debate sobre los criterios que utiliza el VAR para intervenir en acciones de posible expulsión durante el Mundial 2026.