El perro que le habían robado a Jorge Hugo Marín apareció: así lo anunció el actor

Después de días de angustia, el actor y director teatral Jorge Hugo Marín compartió una noticia que llenó de alegría a sus seguidores: Guaro, su perro, apareció sano y salvo.

A través de sus redes sociales, el artista publicó un corto pero emotivo mensaje en el que expresó su felicidad: "¡Apareció Guaro!", acompañado de una gran sonrisa, poniendo fin a la intensa búsqueda que había emprendido desde finales de junio.

¿Qué había pasado con Guaro, el perro de Jorge Hugo Marín?

La historia había conmovido a cientos de personas luego de que Marín denunciara que fue víctima de un robo en su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el pasado 21 de junio de 2026.

En ese hecho, el actor aseguró que fue víctima de escopolamina y que los delincuentes se llevaron varias de sus pertenencias. Sin embargo, desde el primer momento dejó claro que su mayor preocupación no eran los objetos robados, sino su perro Guaro.

"Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro", relató en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.

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Días después, Marín explicó que, de acuerdo con la información obtenida durante la investigación, Guaro había logrado escaparse de los ladrones mientras estos huían. Incluso compartió imágenes de una cámara de seguridad en las que, según indicó, se observa el momento en que el perro se libera.

"El perro está en Bogotá en este momento, está perdido, debe estar buscando su casa y no aparece. Así que, por favor, ayúdenme a intensificar esta búsqueda para que Guaro vuelva a casa", expresó entonces el actor, quien también agradeció el apoyo de las personas que difundieron la búsqueda.

Apareció el perro del actor Jorge Hugo Marín

Durante varios días circularon en redes sociales carteles con la fotografía de Guaro, descrito como "un perrito criollito muy noble y tranquilo", mientras decenas de personas compartían la información con la esperanza de encontrarlo.

Finalmente, esa búsqueda tuvo un desenlace feliz. Aunque el actor no entregó detalles sobre el lugar o las circunstancias en las que fue hallado, sí confirmó que Guaro ya está de regreso en casa, una noticia que fue celebrada por miles de usuarios que siguieron de cerca el caso y enviaron mensajes de apoyo durante los días de incertidumbre.