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Empiezan a definirse los clasificados: así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Prográmese con lo que será la fecha 14 del fútbol colombiano con inicio este viernes y término el próximo lunes.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
01:15 p. m.
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La emoción del fútbol colombiano no se detiene y a partir de este viernes 27 de marzo comenzará a disputarse la fecha 14 de la Liga BetPlay en su primer semestre de 2026. La competencia entra en una fase decisiva, en la que cada punto empieza a ser determinante en la lucha por un lugar entre los ocho mejores equipos que avanzarán a los playoffs de mitad de año.

Con la tabla de posiciones cada vez más apretada, la disputa por la clasificación se ha convertido en uno de los grandes atractivos del campeonato. Jornada tras jornada, varios clubes logran meterse en el grupo de los ocho, mientras otros salen tras resultados inesperados, lo que ha generado una dinámica cambiante que mantiene en vilo a los aficionados. Equipos históricos y revelaciones del torneo protagonizan una pelea intensa que promete mantenerse hasta las últimas fechas de la fase regular.

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Programación de la fecha 14

La jornada 14 contará con partidos distribuidos entre viernes y lunes, ofreciendo un calendario variado y atractivo para los seguidores del fútbol nacional:

Viernes 27 de marzo

  • Águilas Doradas vs. Alianza – 4:00 p.m.
  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe – 8:10 p.m.

Sábado 28 de marzo

  • Cúcuta Deportivo vs. Boyacá Chicó – 4:00 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Jaguares – 6:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira – 8:20 p.m.

Domingo 29 de marzo

  • Inter Bogotá vs. Junior – 4:10 p.m.
  • Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional – 6:20 p.m.
  • Llaneros vs. Once Caldas – 8:30 p.m.

Lunes 30 de marzo

  • Independiente Medellín vs. América de Cali – 6:10 p.m.
  • Millonarios vs. Fortaleza – 8:20 p.m.
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Cada uno de estos encuentros tendrá incidencia directa en la tabla, especialmente para aquellos equipos que se encuentran en la zona media, donde la diferencia de puntos es mínima.

Una lucha abierta por la clasificación

La recta final del todos contra todos comienza a tomar forma, y los clubes saben que no hay margen de error. Ganar en casa se vuelve una obligación, mientras que sumar como visitante puede marcar la diferencia entre clasificar o quedarse por fuera. Además, la presión aumenta para los equipos tradicionales, que suelen estar llamados a pelear el título, pero que han encontrado una fuerte competencia en escuadras emergentes.

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En este contexto, la fecha 14 se perfila como una de las más importantes hasta ahora. No solo por los enfrentamientos directos entre rivales que pelean por el mismo objetivo, sino también por la posibilidad de que la tabla vuelva a sufrir cambios significativos. La Liga BetPlay sigue demostrando su competitividad, con un cierre de fase regular que promete emociones hasta el último minuto.

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