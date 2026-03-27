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El emotivo reencuentro de James Rodríguez y Luka Modric que no se vio en pantalla

James Rodríguez y Luka Modric se reencontraron y el momento se hizo viral en redes sociales.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
08:32 a. m.
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El reciente amistoso entre Colombia y Croacia no solo dejó conclusiones deportivas, sino también una escena cargada de nostalgia que rápidamente se robó la atención de los aficionados. Tras el pitazo final, y más allá del resultado adverso para el equipo colombiano, las cámaras captaron un reencuentro especial: el de James Rodríguez y Luka Modrić, dos futbolistas que compartieron una etapa memorable en el Real Madrid.

Ambos mediocampistas coincidieron en la mitad del campo y protagonizaron un momento que evocó una de las épocas más recordadas por los seguidores del club español. Sonrisas, gestos de complicidad y un breve intercambio de palabras fueron suficientes para despertar la emoción de quienes aún recuerdan su sociedad en el centro del campo.

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Un vínculo que trasciende los años

Durante su etapa en el Real Madrid, James y Modrić fueron parte de un mediocampo que combinaba talento, visión y técnica. Aunque el colombiano tuvo un paso más intermitente en el club, su calidad nunca estuvo en duda, y su entendimiento con el croata dejó momentos destacados en competiciones nacionales e internacionales.

El reencuentro, años después, reflejó que más allá de los caminos distintos que tomaron sus carreras, el respeto y la buena relación permanecen intactos. En medio de la intensidad de un partido internacional, ambos se tomaron un instante para recordar, aunque fuera de forma implícita, aquellos tiempos compartidos en uno de los clubes más exigentes del mundo.

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Un gesto que se hizo viral

La escena no tardó en recorrer las redes sociales. Las imágenes del saludo entre James y Modrić, así como el intercambio de camisetas, se viralizaron rápidamente, especialmente entre los hinchas del Real Madrid, quienes revivieron con emoción aquella conexión en el mediocampo.

El gesto, sencillo pero significativo, contrastó con el ambiente competitivo del partido y dejó una de las postales más comentadas de la jornada. Para muchos aficionados, fue un recordatorio de que el fútbol no solo se mide en resultados, sino también en los lazos que se construyen a lo largo del camino.

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Así, en una noche que dejó dudas para Colombia en lo deportivo, también surgió un momento capaz de unir a miles de fanáticos alrededor del mundo, demostrando que algunas conexiones dentro del campo trascienden el paso del tiempo.

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