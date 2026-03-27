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Terminó la espera tras varios años: así fue la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá

El proyecto pasó por la vigilancia de la Contraloría. Ahora, se convierte en un gran paso para el municipio.

Inauguración de Palacio de Justicia en Zipaquirá.
Inauguración de Palacio de Justicia en Zipaquirá. Foto: Universidad Externado.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
01:14 p. m.
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El pasado 25 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura inauguró el nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá, obra que estaba en duda desde hace varios años y que ahora quedó bautizado en honor a Ricardo Hinestrosa Daza, exrector de la Universidad Externado.

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A inicios de julio en 2018, la Contraloría les había hecho auditoría a dos proyectos relacionados con la justicia. El resultado fue el hallazgo de proyectos incompletos e incluso con riesgo de ser elefantes blancos.

Obra llevaba años sin ser entregada

El ente de control les puso la lupa a los palacios en Zipaquirá y Soacha, que para ese momento habían tenido una inversión de 22.422 millones de pesos; pero experimentaban retrasos severos.

“Las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo auditores de la CGR, concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra”, alertó en aquel tiempo.

Para solucionar el problema, se requerían nuevas inversiones, por lo que se optó por abrir una indagación preliminar que permitiera cuantificar el daño fiscal y el valor que se necesitaba para sacarla adelante.

Más de 20 juzgados y 12 salas de audiencia

Con el paso de los años, las demoras se mantuvieron. Inclusive, a finales de noviembre de 2024, la congresista Alexandra Vásquez reveló que la construcción hacía parte de las 143 obras inconclusas en Cundinamarca.

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En ese momento, el palacio había quedado construido, pero aún no entraba en funcionamiento. Después de años de espera, finalmente se convirtió en una realidad y un avance para el municipio.

La construcción contempló 6.060 metros cuadrados distribuidos en tres pisos y un sótano. Además, acogerán a 24 juzgados de familia para especialidades de derecho administrativo, de familia, civil y penal; 12 salas de audiencia y un centro de servicios. Además, trabajarán 143 personas.

Durante la inauguración, estuvieron la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa; el alcalde Fabián Mauricio Rojas; el rector de la Universidad Externado, Hernando Parra y la familia Hinestrosa Daza (Consuelo Rey Rendón, Martha Hinestrosa y Roberto Hinestrosa), entre otras personalidades.


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